Bogotá tiene futuro

La contundente victoria de Carlos Fernando Galán despeja el camino para un promisorio futuro de la ciudad. Los bogotanos entendieron que no solo importaba ganar, sino también que el alcalde estuviese empoderado y con el mayor capital político para lidiar con un gobierno nacional que mantendrá todas las ganas de atravesarse e imponer sus objetivos políticos por encima de los de los ciudadanos. No será una tarea fácil y se trata de lograr la mayor concertación posible, pero es evidente que un gobierno que estamos ante un gobierno muy radicalizado, que no reconoce matices.

El nuevo alcalde tendrá que hacer uso de toda su resiliencia para lograr los objetivos de su plan de desarrollo. El triunfo en primera vuelta también trae la ventaja de un alcalde elegido sin las ataduras de los grupos políticos que por muchos años han controlado el Concejo de la ciudad. Es evidente que se tendrán que hacer acuerdos programáticos y demás. Pero es diferente cuando un gobernante elegido se sienta a hacer acuerdos políticos con los partidos a cuando estos acuerdos existen desde antes de la elección. Ahí también ganamos los bogotanos.

El alcalde Galán tiene una personalidad empática, es de fácil trato, un hombre que atravesó una campaña muy sucia pudiendo desarmar todos los perfilamientos y noticias falsas que se presentaron. Es un hombre de personalidad que sabe seleccionar sus peleas y que tiene un talante profundamente democrático. Esa característica le servirá para atraer a quienes no votaron por él y poner en el frente objetivos superiores a la polarización y dogmatismo que nos arrasa por estos días.

Esto es fundamental porque la ciudad tiene un atraso tremendo en su planeación y especialmente en la ejecución de los proyectos más importantes para los bogotanos. Pero también en la estrategia para afrontar los retos en movilidad y seguridad que los bogotanos identifican como los más apremiantes para nuestra ciudad.

Es muy importante que los bogotanos entendamos que no todo se va a lograr de la noche a la mañana, que algunos problemas de la ciudad requieren soluciones inmediatas, pero que otros son problemas estructurales que el alcalde deberá revisar con cuidado y plantear soluciones de mediano y largo plazo como se ha hecho en las ciudades que hoy son líderes globales en temas tales como la economía y competitividad, el desarrollo tecnológico, la educación de los niños y otros tantos donde la ciudad muestra rezagos.

El gobierno nacional debería reflexionar frente a los pésimos resultados que obtuvo en las elecciones regionales y al mensaje contundente que los bogotanos le enviaron a través de su candidato a la alcaldía. La visión de todo o nada o aquella que si no estás conmigo eres mi enemigo fue la gran derrotada en estas elecciones. Es totalmente posible lograr acuerdos con los alcaldes y gobernadores recién elegidos para mejorar su imagen y dar alivio a millones de colombianos que hoy mostraron su descontento frente a su ejecución durante los pasados 14 meses.