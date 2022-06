Breves reflexiones de un domingo atípico

El pasado domingo, 29 de mayo, fuimos testigos nuevamente de uno de esos sorprendentes remesones que la política nos da de cuando en vez. Y es que boletín tras boletín emitido por la Registraduría, la lógica y expectativa sucumbieron ante un escenario que lejos de los pronósticos y distantes de los registros y sondeos plasmados en las encuestas previas al certamen electoral se fue configurando una realidad que para muchos era absolutamente imprevisible: el vertiginoso ascenso del ingeniero Rodolfo Hernández, en una campaña que lejos de cualquier estereotipo y muy en sintonía con lo que ya había pasado en Bucaramanga en octubre de 2015 cuando Hernández derrotó las tradicionales maquinarias santandereanas, que siempre estuvieron aceitadas con la potencia de la tradicional clase política local, no pudieron contener el ímpetu de un candidato que —alejado del establecimiento y de la clase dirigente― supo convencer a cientos de miles de ciudadanos que con avidez reclamaban un cambio en una ciudad que consuetudinariamente había sido flagelada por la corrupción y la indiferencia de muchos líderes.

Pues bien, el pasado domingo, 5.953.209 de ciudadanos a nivel nacional hicieron lo propio, una sorpresa que sin duda dejó muchas preguntas al aire; ¿la ciudadanía realmente se cansó de la polarización? ¿El clamor de un cambio en la genética política colombiana? Lo cierto es que al margen de emitir un juicio de valor sobre si el ingeniero es o no el mejor candidato, ciertamente le arrebató a Federico Gutiérrez, que era hasta unas horas antes la carta de contención contra Gustavo Petro, quien desde el 7 de agosto de 2018 está labrando su campaña presidencial una iniciativa que se ha cimentado sobre la absoluta oposición al gobierno y que ha logrado impulsar su ideario en medio de la polarización y catapultándose sobre el descontento social, las vicisitudes propias de la pandemia y demás circunstancias en las que ha logrado materializar un redito político sin precedentes. Para nadie es un secreto que si las elecciones hubieran sido en mayo del 2021, el triunfo de Petro hubiera sido demoledor, sin embargo, nadie, ni siquiera en las huestes del Pacto Histórico lograron imaginar o prever que un candidato casi que octogenario, que decidió evitar los debates y que se la jugó por una estrategia 100 % digital, al punto de ser reconocido como ‘el rey del Tik Tok’, fuera a poner en jaque lo que era casi un triunfo que anticipadamente se veía venir, y que incluso en muchos sondeos hacían temer que la victoria de la izquierda se iba a materializar en más de la mitad más uno de los votos en primera vuelta, tal y como aconteció con Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2006.

Lo cierto es que el pasado domingo, cuando se abrieron las urnas, lo que era lo mas seguro, lo que obedecía a la aparente lógica electoral era que Fico se hiciera al segundo lugar con algo más del 27 % de la intención de voto, seguido por un 20 % en cabeza del Ingeniero Rodolfo, sin embargo, cuando se publicó el boletín numero 9 de la Registraduría, las cifras prácticamente se invirtieron y el candidato que hasta ese momento era el más solido protagonista para disputar la segunda vuelta con Petro quedó fuera de combate, pues paradójicamente Fico logró reunir en torno a su nombre a los partidos tradicionales, que en cabeza de los expresidentes Pastrana, Gaviria y Uribe, hacían pensar que el apoyo iba a ser contundente, no obstante, nada más lejano a la realidad. Fico solo logró salir victorioso en su natal Antioquia, desapareciendo del mapa electoral por completo, perdiendo en lugares históricamente considerados como fortines del Uribismo, como el Tolima, el Meta y curiosamente el departamento del Huila, que en cabeza del exalcalde Rodrigo Lara Sánchez hacían apenas previsible el suceso en estos territorios; sin embargo, para sorpresa de todos el Ingeniero se llevó la victoria hasta en el departamento del Vichada, territorio que a modo de chascarrillo en una reciente entrevista no sabía si quiera de su existencia. Pues bien, curiosamente el triunfo de Rodolfo estuvo en 13 de los 32 departamentos de la geografía nacional, hecho que suyo solo puede tener una lógica explicación, en medio de la polarización y los discursos enmarcados por los ataques y el odio visceral, el mensaje anti-establecimiento primó, un hombre que sin mayor sofisticación señala a los políticos como sinvergüenzas y que plantea una narrativa totalmente sintonizada con los modos de pensar de los ciudadanos de a pie, que lejos de fijar dogmatismos ideológicos de izquierda o derecha sustenta en su éxito personal como empresario sobre la base de la libertad de empresa, pero a su turno en un lenguaje coloquial y didáctico se erige como un crítico a la realidad política, tal vez su originalidad y peculiaridad fueron subestimadas por las otras campañas, quienes más allá de ver a un viejo bonachón, no pudieron contrarrestar el efecto de bola de nieve que hacen de sus videos fenómenos virales, que plagados de lugares comunes y sin mayor profundidad académica fueron capaces de enmarcar el descontento de la gente dentro de una idea de cambio.

Tal vez el mensaje de cambio con el que Gustavo Petro viene intentando afianzar su discurso no logró prosperar cuando los timoneles de este candidato no son más que políticos tradicionales, que de cambio lo único que ofrecen es el traslado de tolda política cada cuatro años, y cuyo sustento de disciplina partidista yace en el absoluto oprobio, así mismo el lenguaje de cambio no puede estar ligado con mensajes de pasión y de odio, pues es absolutamente claro que Colombia no aguanta más negatividad, nuestra ciudadanía se cansó de vivir en un escenario en el que cada día los ataques de lado a lado hacen que nuestros fines como Estado se destiñan más y más.

Las conclusiones aún son prematuras, sin embargo, lo cierto es que la jornada electoral trajo resultados que más allá del triunfo de Hernández se deben analizar con lupa; la saturación hacia la clase política es indiscutible, el nuevo papel del mundo digital en la estrategia política es absolutamente innegable y se torna en una herramienta imprescindible; la creatividad y la inmediatez del mensaje claro, certero y directo al votante hacen más efecto que llenar plazas por cuenta de cachuchas, aguardiente y lechona, así mismo, el papel indiscutible de las encuestadoras vuelve a tomar especial relevancia, urge una regulación eficaz y pensada para la era digital por la que vivimos.

En fin, quedan tres semanas para el certamen definitivo y muy seguramente estos días van a estar plagados de propuestas, alianzas, pactos y lógicamente más videos y redes sociales que nos darán mucho de qué hablar; la suerte no está echada, pero la verdad es que ninguno de los dos candidatos en contienda la tiene fácil.