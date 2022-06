Cambio de guardia

Colombia vive algo absolutamente nuevo. La resistencia al cambio electoral, incólume desde la época republicana, desapareció el 19 de mayo de 2022. Desde 1857 y con la interrupción de cinco mandatos del partido nacional y la unión republicana a principios de siglo, conservadores y liberales y, a partir de 2002 partidos afines a su ideología, habían dictaminado el rumbo del país, con resultados ambivalentes.

El cetro del poder en el ejecutivo, pero también en el legislativo, con la excepción de la corta dictadura de Rojas Pinilla, nunca había cambiado de manos. Las mismas familias, López, Pastrana, Lleras, Santos, entre otras, repitieron mandatos a la Presidencia. Las estructuras de poder de los partidos estuvieron claramente influenciadas por los mismos clanes políticos.

Dada de la dificultad de la medición del desempeño del país, tal vez los únicos indicadores válidos se encuentran en la comparación de Colombia con otros países de la región. En Suramérica, el Producto Interno Bruto per Cápita de Colombia está en el séptimo lugar, superando solamente a Paraguay, Perú y Venezuela. Colombia a hoy es el país con mayor Incidencia de Pobreza en la región (Venezuela no se mide). En cuanto al índice GINI de desigualdad, Colombia es el país con mayor índice y con el índice que más creció de 2019 a 2020. Un antirécord muy diciente que refleja el rumbo que ha tenido el país.

No se puede negar que el desempeño económico del país de 2002 a 2016 fue muy bueno. Pero una golondrina no hace verano, y desde el segundo mandato Santos el país volvió a su ejercicio normal en lo mediocre.

El pueblo colombiano consideró ayer que, con el liderazgo actual, la situación es insostenible y decidió darle chance a nuevos sectores que traen de la mano enfoques diferentes. Desde el Pacto Histórico de Petro se le apuesta a una visión reformada, pero inspirada, en las propuestas de un Estado omnipotente que interfiere en todos los aspectos sociales como la de la antigua Cortina de Hierro. El Estado cobra impuestos y distribuye subsidios por doquier, restándole bríos a la iniciativa privada e incentivos a los colombianos de crear valor a sus compatriotas por medio de nuevos emprendimientos.

Bajo la visión de Rodolfo el Estado regula al sector privado pero lo hace de manera eficiente. Queda así menos dinero disponible para que se alimenten los feroces lobos de la corrupción y las eficiencias en el gasto público generan un ambiente para que prospere el bienestar. En otras palabras, el Estado utiliza principalmente la política tributaria para redistribuir la riqueza, aspecto en la cual su gestión ha sido históricamente nula.

Los grandes beneficiados de la política de Rodolfo son los informales, que equivalen a más del 40 % de la población del país, para quienes un mejor entorno de negocios basado en la austeridad gubernamental debiera darles más oportunidades. Estos últimos serían a su vez los más castigados en un eventual gobierno de Gustavo Petro, cercano a las sindicatos y otras organizaciones gremiales que buscan proteger el poder adquisitivo de grupos de empleados privilegiados con respecto al resto de la población

Las cartas están echadas. Rodolfo, a mi entender, cuenta con la ventaja por una decisión que tomó desde el principio de su campaña: no hacer alianzas con los políticos que, a hoy, enlodan los rangos del Pacto Histórico. En el movimiento de Rodolfo no hay anticristos ni políticos como Benedetti, Barreras, Prada o Piedad. Hernández no recibió el apoyo de las Farc ni del ELN y nadie de su campaña estuvo en las cárceles ofreciendo perdones sociales. Su actuar ha sido diáfano.

Petro sigue teniendo su fortaleza en la construcción de un esmerada y sofisticada organización política a la cual pertenecen políticos avezados como Iván Cepeda y Alexander López, pero cuenta también con un rabo de paja enorme de enemigos que ha hecho en su prolongada carrera política.

Los resultados dirán, el próximo 19 de junio, quiénes será el próximo presidente de Colombia. Sean cuales sean, después de ayer el país habrá cambiado políticamente.