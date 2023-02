Cambio para destruir

Los colombianos no podemos permitir que se improvise con la salud, con ese derecho fundamental. La caprichosa obsesión de la ministra Carolina Corcho de acabar con las EPS, de dispersar los recursos de la salud en los hospitales públicos y en los entes territoriales, muchos de ellos con dudosas administraciones evidentemente politizadas, causará un desastre sistémico.

Drástica decisión que, como lo prometió el presidente del ’cambio‘, nos cambiará la vida para siempre. El propósito es claro: destruir, destruir y destruir. Y así como van las cosas, en menos de un mes, sin que sepamos cómo fue, si se trató de una reforma, de un artículo en el Plan de Desarrollo, de una resolución o de la declaratoria del estado de emergencia, el sistema de salud estará reformado y comenzando una transición forzosa a un modelo improvisado que genera más terror que esperanza.

Lo crítico es que como sociedad mordimos la carnada. Nos tienen discutiendo sobre documentos filtrados, opinando sobre una reforma que nadie conoce, exigiendo un borrador oficial y un debate con rigor técnico, serio y vinculante, mientras ellos avanzan a toda carrera por diversas vías que ya tienen bien estudiadas y preparadas.

Una es llegar directo, sin debate social, al Congreso de la República, donde la presión o la mermelada le darán el Requiem aeternam dona eis, Domine a un sólido y solidario sistema de salud que merece ser ajustado, y no un entierro de quinta.

Otra de esas vías, públicamente advertida con el cuento de generar una crisis explícita, es desprestigiar y asfixiar las EPS hasta acabarlas. ¡Y están a un paso de lograrlo!, y para esto no necesitarán reforma.

La cuenta regresiva para la mayoría de las EPS se aceleró, entre otras, por cuenta del no reconocimiento y el no pago de la deuda por presupuestos máximos que tiene el Gobierno con estos aseguradores, correspondiente a servicios, tecnologías y medicamentos no PBS suministrados durante los años 2021 y 2022.

Un desbalance financiero que provocó que muchas de estas cerrarán el año contable con saldos en rojo, afectando sus indicadores financieros y de solvencia, causal para hacerse acreedoras a una de las medidas de control y vigilancia de la Superintendencia de Salud.

Predecir lo que pasará en los próximos días con las EPS no es difícil, se avecinan vientos de sanciones. La ministra Corcho no improvisa en su estrategia de acabar con la figura del aseguramiento, pero en lo que sí improvisa y de manera peligrosa es con la salud de 52 millones de colombianos.

Como en toda lógica narrativa hay un villano y los del ‘cambio‘ ya fijaron el suyo, concentraron el odio colectivo en ese personaje y con su desaparición se convertirán en héroes instantáneos. Una delicada decisión por un momento de gloria, que después nos llevará a vivir los tiempos del calvario.

Un cambio estructural que no se puede hacer a las carreras, sin rigor técnico y sin medir el riesgo sistémico y social. Grave decisión es buscar una victoria temprana de gobierno en una acción tan letal.

A los colombianos nos toca defender lo bueno que tenemos, porque, de no hacerlo, vamos a perder uno de los activos sociales más importantes que hemos ganado como nación, un sistema de salud envidiable, de los mejores del mundo, que si bien tiene aspectos que mejorar, no es como lo describe el gobierno del ’cambio’.