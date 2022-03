Candidatos presidenciales: ¿y la niñez qué?

Nada desconcierta tanto como que los candidatos a la Presidencia pasen olímpicamente por un tema tan dramático. Cada día en nuestro país más de 28 niños son abusados sexualmente. La cifra durante 2021 sobrepasó los 9.000 casos. Ni siquiera la guerra contra el terrorismo en sus peores años tuvo tantas víctimas del dolor. Estamos hablando de que cada década son casi 100.000 los menores violados por monstruos.

¿Es que ningún candidato puede ver la gravedad de esta situación en un país como el nuestro? ¿Es que no hay nada que hacer frente al hecho de que decenas de miles de personas sean víctimas para toda la vida de un delito atroz como ninguno?

Voy a ser directa en esto: ni un solo candidato a la Presidencia tiene propuestas concretas para combatir el abuso sexual, el asesinato o la explotación sexual de menores.

Luego de revisar las páginas oficiales y redes sociales de todos los candidatos, tuve la desagradable oportunidad de comprobar que la niñez brilla por su ausencia en los lineamientos, programas de gobierno y comunicaciones de todos ellos. A lo sumo hay referencias abstractas al derecho a la educación, cupos escolares y similares, hecho irónico si tenemos en cuenta todos los casos de abuso sexual ocurridos en las aulas que están empezando a saltar a la luz pública.

Apreciados candidatos: lo que Colombia necesita es saber qué harán ustedes para atajar la oleada de abusos sexuales contra menores que ahora, luego de los confinamientos de la pandemia, está ensañándose contra nuestra niñez.

Es inconcebible este abandono electoral al que se está sometiendo a una población que, como la infantil, tiene derechos prevalentes según la misma Constitución que los candidatos pretenden defender de ser elegidos.

Fue hace pocos meses cuando nos escandalizamos al saber que la pandemia incrementó el número de madres menores en Colombia. Esto no mereció de los candidatos más que un trino suelto y un largo silencio. La niñez no es un tema taquillero, no conmueve masas, no genera reacciones de dolor como los animales. Actualmente, el país tiene 4.268 niños cuyas madres son menores de 14 años, es decir, víctimas de abuso y en abierta ilegalidad, pero tal parece que es una problemática que no merece la atención de los candidatos a la Presidencia.

Señoras y señores que aspiran a llegar a la Casa de Nariño, son ustedes los que deben dar ejemplo y traer hasta el centro de la discusión pública un tema tan urgente. ¡Nada más y nada menos que nuestros niños y niñas!

Pero el silencio sigue. El debate se encarniza en temas como la libertad o las pensiones, siempre apuntando a conseguir el favor de un público objetivo y, sobre todo, votante. Los niños no votan, por eso no se habla de ellos.

Candidatos presidenciales: ¿y la niñez qué?