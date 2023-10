Cansado de Petro

En la apuesta de Petro y sus socios de mover la línea ética mediática cometen un error: creen que la gente es boba. Le apuestan a que los colombianos no se están dando cuenta de todo lo que está pasando en su administración.

Estoy cansado de Gustavo Petro. Como periodista, me siento obligado a tener que escribir cada fin de semana sobre algo que supera su arbitrariedad anterior. Su presencia trae a valor presente lo que tuve que cubrir como periodista sobre la Venezuela de Hugo Chávez o los Estados Unidos de Donald Trump. Extenuante.

En el mundo del presidente de Colombia todo es sobre él y por él. Cuando la noticia no la genera alguno de sus amigos, colaboradores o familiares, él mismo lo hace con una declaración destemplada o una ráfaga de trinos llena de errores de redacción y ortografía. Es como si le gustara y viviera del caos, la pelea, el desorden y la desarmonía. Desolador.

La semana que acaba de terminar estuvo llena de cortinas de humo: cambio de la regla fiscal, modificación del Soat, supuesto remezón de ministros, reformas de salud y de pensiones. Todo además de las acostumbradas diatribas en Twitter en las que el mandatario hace las veces del “matoneador” del colegio que carea a todo aquel que dice algo que no le gusta.

Es obvio que el jefe de Estado tiene todos los incentivos para ocupar la atención nacional. Mientras pasan los días, crece el descontento sobre su administración y los titulares sobre el desastre económico que nos rodea no cesan: se desploman las exportaciones, las multinacionales dejan de invertir en el país, se avecina un apagón, la violencia no permite terminar las obras y cae la confianza al consumidor.

Gustavo Petro quiere ser la noticia para que la noticia no se lo coma a él. Por eso no sorprende su obsesión con los medios. El presidente sabe que atacar a la prensa le genera titulares, indignación y lo mantiene vigente. El mandatario está convencido de que es capaz de dominar la opinión pública haciéndose omnipresente. Sin embargo, en la apuesta de Petro y sus socios de mover la línea ética mediática cometen un error: creen que la gente es boba. Le apuestan a que los colombianos no se están dando cuenta de todo lo que está pasando en su administración.

Su modelo Goebbels de propaganda es propio de la época en que fue diseñado. La falla de esa metodología es que es unidireccional y no cuenta como variable con el efecto que tiene la verdadera reacción de la población frente a las realidades nacionales.

Es cierto que hoy por hoy los gobiernos pueden comprar robots en redes para crear tendencias, pero cada vez es más fácil diferenciar entre los comentarios reales y orgánicos y los que son pagos y sistemáticos. Es cierto que las campañas de desprestigio digital cobran efecto, pero también es real que la mayoría que defiende este Gobierno está enchufado.

El país está saliendo del golpe que le dieron las elecciones y las violentas protestas que las antecedieron. Es por eso que a la gente no le está dando miedo chiflarle a la vicepresidenta cuando se da cuenta de que quieren hacer política electoral con su presencia, no duda en exigirle con abucheos al propio mandatario cuando llega tarde y no asiste masivamente a sus convocatorias.

El desespero con el que está enfrentando el Gobierno estos momentos que lo llevan a tanta exposición en redes y a responderle como Quijote a los trinos de la Mancha es una clara señal de que se está quedando sin relevancia.

Pareciera que lentamente Gustavo Petro estuviera empezando a repetir lo que vivió en la Alcaldía de Bogotá, que brillaba más por sus escándalos, destempladas afirmaciones y pocas ejecuciones que por sus obras o soluciones para sus gobernados. ¿No me cree?, trate de recordar una sola obra que dejó su administración en la capital. Ahora, haga el ejercicio para traer a su memoria un escándalo. La respuesta se la dejo a usted.

Qué cansancio produce este Gobierno. Un hombre que, con todas nuestras diferencias, lo tenía todo para ser un verdadero conciliador, disciplinado, generoso y honesto para cerrarles la boca a todos sus contradictores, terminó siendo igual o peor a todos sus predecesores. Qué dolor Colombia estar teniendo que vivir una versión recargada, y no por lo bueno, de Ernesto Samper.