Castigo a los partidos políticos y a sus integrantes

Resulta doloroso observar cómo nuestra democracia ha evolucionado, debido a los acontecimientos de la semana pasada, cuando el tsunami de problemas derivados de la familia del presidente Gustavo Petro pusieron en riesgo la integridad de la estructura democrática de nuestra República.

En este artículo, no me centraré en la seriedad de los delitos cometidos por la familia Petro y las inevitables repercusiones legales que se avecinan, a medida que avancen los procesos penales ya iniciados, en los cuales se verán implicados muchos de los aliados políticos del presidente colombiano; aliados que formaron parte de la campaña que promovió el ahora, no tan afamado, “cambio”.

Es justo reconocer que había fundamento en la crítica a gobiernos pasados involucrados en casos de corrupción, lo cual llevó a la pérdida de confianza en los partidos por parte de muchos colombianos. En ese contexto, la propuesta del presidente Petro y sus aliados parecía una oportunidad de rescate para la nación. Sin embargo, esta percepción ha resultado equivocada, tal como se ha advertido en varias columnas. Los resultados actuales muestran que el remedio fue peor que la enfermedad.

Cuando se engaña a los votantes, estos pueden tomar diversas medidas para evitar que la situación de engaño los afecte y evitar ser utilizados como instrumentos de engaño, como lamentablemente ha sucedido.

Los miembros del Pacto Histórico o de la Colombia Humana, como electores que han sido engañados, deberían denunciar las situaciones en las que participaron, ya sea de manera activa o pasiva, en la campaña. Deben presentarse ante las autoridades judiciales o electorales que llevarán a cabo las investigaciones y procesos relacionados con los delitos. Pueden ofrecer pruebas y testimonios sobre los engaños a los que se vieron sometidos, contribuyendo así a esclarecer las investigaciones y tomar las medidas legales pertinentes.

Sin lugar a dudas, los colombianos debemos imponer un castigo político a los candidatos que pertenecen a los partidos que respaldaron el Pacto Histórico, así como a los partidos recién formados que formaron parte de esa coalición.

Para lograrlo, aquellos de nosotros que estamos indignados debemos implementar la siguiente estrategia y lograr una gran derrota en las elecciones del 29 de octubre. De esta manera, el argumento de que el presidente Petro fue elegido por la mayoría, quedará desacreditado, allanando el camino para nuevas elecciones que reflejen la indignación y la falta de apoyo a los partidos y al gobierno actual.

Esta estrategia debe incluir una amplia campaña de comunicación en la que los colombianos informemos de manera masiva sobre los engaños que sufrimos. A través del boca a boca, las redes sociales y otros medios de comunicación, generaremos conciencia y alertaremos a otros sobre los engaños. Esto ayudará a evitar manipulaciones futuras y a expresar nuestra indignación.

Es fundamental que nos informemos sobre los candidatos y sus antecedentes. Los miembros de los partidos que respaldaron a Petro deben enfrentar consecuencias políticas por su participación. Debemos votar con conciencia, evitando repetir errores pasados.

Los colombianos debemos seguir de cerca el progreso de las investigaciones derivadas de las denuncias de la familia del presidente Petro y sus aliados. Aquellos de nosotros que planeamos participar activamente en las elecciones del 29 de octubre, debemos estar al tanto de los avances y mantenernos informados sobre los investigados y los delitos asociados al engaño perpetrado por los miembros de los partidos involucrados en el Pacto Histórico.

Finalmente, una estrategia coordinada liderada por gremios, medios de comunicación y redes sociales debe transmitir un mensaje impactante y masificado que llame a todos los colombianos, no solo a los que no respaldaron el proyecto de cambio fallido, sino también a aquellos que, en su momento, creyeron en él y ahora lamentan su participación en el proceso. Estas elecciones deben ser una oportunidad para castigar a los partidos políticos que desencadenaron una de las mayores tragedias políticas en la historia democrática de Colombia, en siglos recientes.

La solución está en nuestras manos, votando masivamente el 29 de octubre para restaurar la democracia y castigar al gobierno del cambio y a sus aliados.