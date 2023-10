China y Rusia, los ganadores

La guerra de Gaza parece diseñada para beneficiar a uno de los ejes de la nueva guerra fría que hoy vivimos, el que lidera China, con Rusia e Irán como socios menores. Primero, la guerra de Ucrania ya tiene un rival que, sin duda, va a distraer a los Estados Unidos y segundo, el levantamiento del mundo árabe, que se indigna con lo que allí sucede, pero no les abre las puertas a los refugiados palestinos, en un acto histórico de hipocresía, genera una inmensa oportunidad de disrupción para Irán, Rusia y China, que se han convertido en el nuevo poder diplomático y militar del Medio Oriente.

En este nuevo escenario geoestratégico donde las democracias y las dictaduras se disputan espacios, influencias, negocios y poder a lo largo y ancho del mundo, una masacre terrorista muestra cómo el uso indiscriminado del terror se puede utilizar para tirar el tablero de juego al suelo y crear nuevas condiciones en un abrir y cerrar de ojos.

Israel, que con los Acuerdos de Abraham se abría espacio diplomático en el mundo árabe y veía la posibilidad de cerrar el capítulo del aislamiento diplomático con la jugada final, la normalización de la relación con Arabia Saudita, ve cómo esta masacre de sus ciudadanos y la obvia reacción militar derrumba ese sueño. Falta ver hasta dónde llega esta crisis, pero en materia política y diplomática, casi que retrocede a Israel y su relación con el mundo árabe a la época de la guerra del Yom Kippur en 1973.

Estados Unidos, que ya vive su propia crisis interna con el desastre de los republicanos, que tienen su propia guerra política, ahora ya tiene dos frentes que atender. En Ucrania, donde el presidente Joe Biden ha liderado al mundo democrático en esa guerra de manera impecable, ya enfrenta un sector radical, en ambos partidos, que no cree que se deba financiar más esa guerra. Y en el Medio Oriente, donde de nuevo Biden muestra un gran manejo de crisis internacional, tiene un gran sector de su partido, el más radical, que es pro palestino en contra de la ayuda a Israel.

Hoy, Estados Unidos, siendo el líder del mundo occidental, muestra las limitaciones de su poder, y así como Europa ha entendido el papel que debe jugar, aún le falta el liderazgo y el presupuesto que se necesita para defender los valores de la libertad y la democracia en su patio trasero. En esta crisis, Europa va a tener que apropiarse más de la financiación y la ayuda a Ucrania. En poco tiempo sabremos si la Unión Europea ahora sí va a dejar la comodidad de los pasados 70 años y va a asumir las responsabilidades propias de un poder político, económico y militar.

Israel, la única democracia de la región, enfrenta también una crisis existencial que nace del ego de su líder, Benjamín Netanyahu, que en su ansia de poder político olvidó que el logro de la supervivencia militar de esa gran nación era ese sentido de unidad que tenían todos los israelís. Sin duda, la crisis política llevó a su aparato de inteligencia al acomodo que les evitó ver lo que Hamás planeaba. Ahora, con la reacción a este horrible evento terrorista, la narrativa de víctima, que era justa y necesaria, se voltea e increíblemente los convierte en victimarios. Los grupos radicales y terroristas, no los palestinos a quienes estos no representan, son los únicos beneficiados con este horrible escenario. La pregunta de fondo que hoy hay frente a la operación militar en Gaza es cuál es el objetivo final, que sin duda no puede ser simplemente acabar a Hamás.

En estos dos escenarios hay mucho en juego. Si Putin se sale con la suya en Ucrania, la estabilidad de Europa y en especial de los países bálticos y de la antigua cortina de hierro queda en juego. Europa tiene que prepararse para asumir el papel que hoy juega Estados Unidos, pues lo del Medio Oriente aún no sabemos cómo va a acabar y el debate interno parece irse en contra de seguir con esa ayuda. La lucha por valores que ha roto a la sociedad americana aún no se siente de esa manera tan tóxica en Europa y todavía hay algún grado de consenso frente a los retos en política exterior, en especial la amenaza que Putin representa. Cómo van a actuar es la pregunta del millón.

Con el tablero roto, lo del Medio Oriente parece tener que empezar de nuevo en unas condiciones distintas, pues hay un nuevo actor, China. Este país logró la reanudación de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, y sin duda es el mayor comprador de petróleo del mundo. Compra y vende, y no hace preguntas incómodas de derechos humanos. El poder de Estados Unidos en la región hoy tiene un contrabalance tanto o más poderoso, o por lo menos más cómodo para esos países, lo que nunca había sucedido.

Y todo este caos por una locura de atentando terrorista. Que justificado desde distintos lugares, entre otros la Cancillería colombiana, hoy queda como un instrumento válido para el futuro. Si bien Al Qaeda abrió paso a este tipo de hechos, Hamás y la justificación que se ha escuchado en el mundo a esta masacre hace que los Petros del mundo se froten las manos, pues le abre las puertas al terror masivo.

Nos queda como herencia un mundo mucho más inestable, donde la invasión de Taiwán seguramente ahora es prioridad de China, y en el cual desafortunadamente las democracias con su opinión pública maleable y su confusión frente a los valores de la libertad son blanco fácil. Qué tristeza y, la verdad, qué vergüenza.