Claudia López, la dictadora de la movilidad

Bogotá está sumida en caos, con una inseguridad desbordada y la movilidad que les roba el tiempo a los ciudadanos con trancones eternos que aniquilan nuestra calidad de vida. Para solucionar esta problemática, Claudia López ideó un nuevo plan para seguir arruinando nuestra existencia, sometiéndonos oficialmente al nuevo pico y placa, el cual altera la conformación de los últimos dígitos de las placas de los carros para así inutilizar la mayor parte de vehículos particulares, a menos que paguemos un tributo para llenarle los bolsillos a la Alcaldía. De esta manera, nace la siguiente pregunta: ¿acaso esta medida va a solucionar el problema de movilidad? ¿O solo representa una excusa de una autoridad que busca despojar el bolsillo de los bogotanos con estos impuestos?

Claudia López cree que vivimos en Suiza, ya que busca imponer esta medida para obligar a los ciudadanos a utilizar el transporte público y el uso de la bicicleta, los cuales ella considera que son tan efectivos como los hermosos trenes y barcos públicos de Zúrich. Sin embargo, la realidad es otra, en la que el transporte no es suficiente para atender a toda la población. No olvidemos que todos los días TransMilenio está a reventar y, según datos de Restrepo (2022), 1,67 millones de personas utilizan el sistema troncal de este medio en un solo día, y se está utilizando su capacidad completa en cada trayecto, teniendo en cuenta que tenemos 787 buses, los cuales en promedio albergan una cantidad de 242 pasajeros por bus. Sumado a eso, también se tienen las malas condiciones del transporte y, por supuesto, la inseguridad que aqueja a la población, tema que ha sido desplazado de la agenda presupuestal de la Alcaldía, dejándolo por debajo de los gastos de cultura y recreación. Por otra parte, los ciclistas son las presas más comunes de los atracadores, esto es evidenciado por las cifras del Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el que para el periodo 2017-2021 se evidenció un incremento del 44 % en los ciclistas y 13 % en los motociclistas fallecidos por eventos violentos. Es increíble ver que Bogotá es la ciudad que concentra 40 % de todos los hurtos del país y que Claudia López sea tan negligente que no busque solucionar este problema que también afecta la movilidad.

Adicionalmente, la imposición de esta medida no hará nada para reducir los trancones. Cada día hay más carros porque hay más gente, de hecho en la última década hemos doblado la cantidad de vehículos en la ciudad, por lo que el imponer un pico y placa que pueda ser compensado por el famoso impuesto de la solidaridad causaría que todas las personas dedicaran sus energías para quitarse el pan de la boca y pagar el impuesto, lo que consecuentemente terminaría en los mismos problemas de movilidad, pero con una Alcaldía mucho más rica, como es indicado por José Clopatofsky, director de la revista Motor. Lo interesante es que Bogotá recibe 963.000 millones de pesos en ingresos tributarios provenientes de los vehículos privados, lo que nos hace pensar que la alcaldesa no tiene necesidad de cobrarnos este impuesto, más bien sería una cuestión de ego para iniciar más obras y dejar presupuesto para probar que su administración es buena, anestesiando a la población para así no perjudicar su carrera política.

Por ese motivo, muy humildemente me tomé la molestia de generar una alternativa de política pública, la cual se centraría en tener como prioridad la construcción de calles y el mejoramiento de la seguridad en la capital. Vías como la Circunvalar, las ampliaría hasta la calle 127, dividiendo el flujo vehicular entre esta vía y la Séptima. Tengo claro que a corto plazo habría muchos más trancones por las construcciones, por ese motivo es necesario realizar la mayor parte de las obras de noche y retirar ciclorrutas que no son casi utilizadas para así trasladarlas a los andenes peatonales, como por ejemplo la de la Séptima, que comienza en la calle 100 y genera un trancón de casi una hora para pasar a la Circunvalar.

De esta manera, y a modo de conclusión, esta medida resulta ser un atropello y una humillación para los bolsillos de los ciudadanos de parte de una alcaldesa que ha dejado que Bogotá se hunda en la miseria, la inseguridad y el tráfico; que busca en su último año llamar la atención para salvar su carrera política. Esta columna no solo representa una crítica a esta medida, sino un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho constitucional a la protesta contra este acto tan bajo de la Alcaldía, nosotros tenemos que unirnos en contra de la injusticia y exigirle a Claudia López, mediante argumentos, que estamos cansados de que ella utilice a Bogotá como su patio de juego.

