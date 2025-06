Colombia ante el abismo: la democracia no se negocia

El intento de magnicidio contra el senador Miguel Uribe no puede entenderse como un hecho aislado. Es, en realidad, el síntoma alarmante de una nueva y peligrosa modalidad de violencia política, alimentada por la erosión institucional, el auge de estructuras criminales fortalecidas por la fallida política de “paz total” y una narrativa cada vez más incendiaria promovida desde la jefatura del Estado. Esta amenaza pone en riesgo la democracia, pero Colombia no se rinde.

La institucionalidad atraviesa uno de sus momentos más frágiles. Esta semana, la misma bancada oficialista votó en contra de la reforma laboral, dejando al descubierto que el verdadero interés no era el contenido de la iniciativa, sino ahora los $ 800.000 millones destinados a financiar la consulta popular con fines abiertamente proselitistas. Al prever su naufragio por inviabilidad jurídica y política, el Gobierno cambia de vía, pero no de intención.

Lo que se vivió el 15 de junio en las calles de Colombia no admite dobles interpretaciones. La multitudinaria Marcha del Silencio —convocada sin colores partidistas, pero cargada de símbolos patrióticos, con miles de voces al unísono gritando “¡Fuerza, Miguel!”— fue una muestra inequívoca de que el pueblo al que el presidente Petro insiste en desconocer ya se ganó las calles. No fue una marcha de odio, sino de dignidad, no fue un acto de provocación, sino una defensa serena, pero firme de la democracia. Esa expresión cívica, multitudinaria y pacífica, envía un mensaje contundente a todos los que tienen en sus manos la responsabilidad de actuar: la ciudadanía está despierta, alerta, y espera decisiones valientes a favor de la Constitución, no de un gobierno que busca romper el equilibrio de poderes.