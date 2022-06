Colombia decide

Vote bien y hágale honor a todos aquellos que han sido víctimas de la violencia y que ya no pueden votar.

Llegó el momento de la verdad, llegó el momento de que los ciudadanos decidan. Tras una ardua y larga campaña presidencial que empezó conformada por tres diferentes coaliciones y sus candidatos, Equipo por Colombia con Fico Gutiérrez, la Coalición Centro Esperanza con Sergio Fajardo y el Pacto Histórico con Gustavo Petro. Estos tres se enfrentaron a los candidatos independientes Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez. Con los resultados del 29 de mayo, se enfrentarán en segunda vuelta Rodolfo Hernández, candidato independiente del Movimiento Liga Gobernantes Anticorrupción, y Gustavo Petro del Pacto Histórico.

En los últimos meses, el país ha vivido días de terrible incertidumbre, de mucha violencia física y moral. Los ciudadanos se han visto sumergidos en un sin fin de acontecimientos de odio. Las redes sociales han ayudado a que figuras importantes y medios importantes de nuestro país se vean amedrentados y pordebajeados, por medio de cuentas falsas o de personas que se escudan detrás de una pantalla para descargar sus frustraciones personales con todos aquellos que piensen diferente a ellos. Tristemente, muchos se han encargado de esta incitación al odio a tal punto que el día a día en Colombia se ha vuelto invivible. Se ha normalizado atacar a un ser humano y jugar con su dolor de padre por el secuestro de su hija.

En vez de comportarse como connacionales y hermanos, muchos se comportan como crimínales, divididos en dos bandos: el bando que ellos consideran el bien y el otro del mal, y el que hay que acabar. Una guerra infundada y dolorosa que debe acabar ya.

Como dijo Julio César, alea iacta est (la suerte está echada). Colombia ha podido conocer a cada una de las candidaturas a través de estos meses. La fórmula de Rodolfo Hernández y de Marelen Castillo de la Liga Anticorrupción, una fórmula diferente e independiente que quiere acabar con la politiquería corrupta, y la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez del Pacto Histórico. Colombia ha podido darse cuenta de quién es quién, así decidir por quién votar. La mayoría de los colombianos tiene su voto decidido, pero hay algunos que no. A los que votarán en blanco porque su candidato no quedó, abran los ojos y dejen el orgullo. Voten en contra de un modelo de gobierno, no a favor de un candidato.

Llegó el momento de tomar una pausa y recordar. Recordar al patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, quien fue asesinado en Cali el pasado junio de 2021, a punta de patadas y de arma blanca, por la Primera Línea a Pedro Benito Suárez, campesino masacrado a sangre fría a manos de la Primera Línea, a Santiago, asesinado con arma de fuego por robarle la bicicleta, y a todos aquellos que han sido víctimas de asesinatos, robos y bloqueos por parte de grupos al margen de la ley, como lo es la Primera Línea. Llegó el momento de quitarse la venda de los ojos y de no justificar lo que no es justificable, de tomar cartas en el asunto y salir a votar.

Colombiano, pregúntese: ¿Quién está respaldando a cada candidato? ¿Cuál es la trayectoria de los dos candidatos? ¿Quién ha jugado limpio, y quién ha “quemado” ,literalmente, a sus contrincantes? ¿Quién quiere destruir medios de comunicación por pensar diferente? ¿Quién ha hecho una campaña transparente sin estrategias que traspasan cualquier ética moral? ¿Quién representa al establecimiento? ¿Quién quiere darle un corte a la política de siempre? Tenga claro que el fin nunca justificará los medios y que nunca va a ser correcto pasar por encima de alguien para obtener su cometido.

Llegó el momento de decidir por todos los ciudadanos y por Colombia. De pensar si quiere que Colombia tome el rumbo de Ortega en Nicaragua o el de Lasso en Ecuador. Es momento de cesar tanta violencia. Vote bien y hágale honor a todos aquellos que han sido víctimas de la violencia y que ya no pueden votar. Esta es una oportunidad de oro para la democracia, para todos los que quieren un cambio, un cambio real. Acuérdense que un voto es más fuerte que un arma.

Como dijo Mahatma Gandhi: “lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.