Colombia decidió

Se ha ganado un espacio político muy importante para el futuro del país, pero aún falta un trecho importante para cantar victoria; la izquierda no se dará por vencida y seguirá empleando todas las formas de lucha para perdurar en el poder.

A pesar del mal tiempo en algunas partes del país y de la nociva abstención que carcome a muchos colombianos que se quejan diariamente, pero nunca se hacen sentir públicamente, las urnas han dado un golpe demoledor al señor de las bolsas y a sus incondicionales seguidores. Los resultados de las elecciones regionales son contundentes y demuestran el rechazo total al gobierno que preside el líder del progresismo, a las políticas erradas que trata de implantar y a la dictadura que se está gestando.

Se puede afirmar que sin Bolívar sí se genera un paraíso, pues con el nuevo alcalde de la capital esperamos que no se permita el renacimiento de la fatídica primera línea, ni que se desprecie a la autoridad como lo hace el excongresista y candidato de marras, así como tampoco se permita la generación de zozobra al traer habitantes del sur del país para amenazar la destrucción de la propiedad pública y privada. No más falsas ‘explosiones sociales’ patrocinadas desde arriba.

Tenemos en el timón de país una ideología política abyecta; a un jefe de gobierno que busca solamente la satisfacción de sus caprichos ideológicos, que demuestra odio, aversión y rechazo hacia quienes no piensan como él y hacia los que generan trabajo y contribuyen al bienestar de los trabajadores. Personaje a quien no le importa perjudicar al país con sus absurdas posiciones frente a temas de carácter internacional, que valida organizaciones e individuos fuera de la ley para legitimarlos y tenerlos de su lado para ejercer la represión sobre el proletariado, pero, a pesar de todo esto, los colombianos decidieron que el camino del socialismo no es lo que le conviene al país.

Las estrategias gubernamentales para generar incertidumbre están claramente desenmascaradas y forman parte de la guerra mediática empleada por los zurdos; sin embargo, queda el sabor de la duda frente a los intereses del Ejecutivo, cuando se divulgó un comunicado conjunto con las disidencias de las Farc en el que se informaba que sus cabecillas fueron invitados por el Gobierno a participar en la apertura de las votaciones regionales; es lo más aberrante que se ha podido escuchar y, como consecuencia, se debe exigir la salida inmediata de sus cargos a Camilo González Posso (negociador) y Danilo Rueda (Comisionado de Paz) por esta afrenta a 50 millones de colombianos. ¿Buscaban la legalización política de los delincuentes?

Se genera la duda frente al interés desmedido del jefe de Gobierno con el metro subterráneo de Bogotá, pues más bien parece una cortina de humo para que los procesos en los cuales se encuentran señalados varios de sus inmediatos partidarios, como Benedetti, Sarabia, Nicolás Petro y otros pasen desapercibidos, o posiblemente se está buscando que entregue el cargo el actual Fiscal General de la Nación para que estos procesos se conviertan en una prioridad para pasar de agache?

Con los resultados de estas elecciones se puede decir que el famoso Pacto Histórico, que aglutinó a la izquierda colombiana y generó grandes expectativas con el ofrecimiento de un cambio total, ha fracasado; muchos de sus seguidores se dieron cuenta del engaño y sufrieron una gran desilusión, la cual se refleja en un voto mucho más maduro. Las metas y objetivos del progresismo no fueron alcanzados y la corrupción a la cual esperaban combatir se multiplicó, salpicando a muchos de sus integrantes. El experimento de un gobierno de izquierda ha fracasado, para dolor de los zurdos nacionales e internacionales.

Se requiere que los partidos adelanten una campaña decisiva para lograr vencer la inercia de los colombianos indiferentes, indecisos, insensibles e indolentes, a fin de que las elecciones para el período 2026-2030 logren masivamente decirle si a la democracia y no a la pérdida de libertades. Viva Colombia.