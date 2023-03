Colombia en estado de ingobernabilidad

Si algo estamos evidenciando los colombianos es que el país está en camino de llegar a una ingobernabilidad sin precedentes. Algunas situaciones con las que el Gobierno no contaba, ni siquiera algunos de sus más grandes contradictores, están ocasionando que, a escasos siete meses de haber iniciado el periodo presidencial, el “gobierno del cambio” está viviendo su peor crisis, por ende, así lo está viviendo el país en general.

El gobierno ha sido víctima de su propio invento: con métodos muy cuestionables, desestabilizar, desde las redes sociales y los medios de comunicación, para así captar adeptos y generar una disonancia entre la clase política y la ciudadanía de pie.

En el Gobierno pasado, la oposición aprovechó una debilidad muy grande que tenía el expresidente Duque y era la falta de autoridad y oportunidad en la toma de decisiones. Debido a esto, se produjeron paros escalonados, avalados y patrocinados por guerrilleros y grupos delincuenciales, esos mismos que hoy en día son los que están pidiendo pista para hacer parte de la política de Paz Total promovida por el señor Gustavo Petro.

En los últimos días, hemos visto cómo, con el mismo modus operandi con el que actuaban contra el Gobierno Duque, los grupos armados ilegales y las disidencias de las guerrillas, han intentado ganar terreno en el panorama político del país. Buscan desestabilizar el orden público para hacerse notar para verse más poderosos y organizados y así lograr intentar negociar de una manera más directa las condiciones de su rendición.

Me genera muchas dudas y qué bueno recordar los refranes de los abuelos, para relacionarlo con este proceso, y es que “vaca ladrona no olvida portillo”. Sin lugar a dudas estos grupos delincuenciales, en vez de demostrar garantías y aceptar la mano extendida que el Gobierno Nacional les brindó, se han dedicado, no solo a seguir con sus actividades ilícitas, sino que han querido dividir aún más el país incrementando su poder territorial y apoderándose de regiones claves para seguir ejerciendo una autoridad ilegítima e ilegal con los dineros producto de esas actividades delictivas.

Todo lo anterior va de la mano de una total inacción de las Fuerzas Militares por orden directa del alto Gobierno que, inocentemente, creyó que las comunidades se lograrían independizar del yugo de estos grupos criminales que se hacen llamar defensores de las comunidades campesinas indígenas y de negritudes para lograr ser incluidos en los procesos de Paz, como los que se están adelantando con otros grupos que, con el traje de grupos insurgentes de carácter político como es el ELN, puedan tener y acceder con las mismas garantías en las negociaciones.

Ya el Gobierno nacional cedió en un punto fundamental y les dio el primer gran triunfo a los grupos ilegales, quienes lograron que las Fuerzas Militares y de Policía no actúen en su contra, lo que les ha facilitado ampliar su pie de fuerza, su presencia y sus fuentes de ingresos con sus actividades de narcotráfico y de minería ilegal. Lo que les permitirá, si se dieran las negociaciones, tener una mayor fortaleza y condicionar, en mayor medida, sus firmas en los procesos individuales de cada estructura criminal y asegurarse el bienestar económico después de la firma de sus respectivos procesos.

Y es lógico que los procesos de paz generen incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía, y más en Colombia, donde el antecedente más reciente es el Proceso de Paz firmado en Cuba entre el Gobierno Colombia y las “mal llamadas” extintas Farc. En este proceso, muchos creíamos que este era el eslabón para una paz completa; sin embargo, las circunstancias de hoy nos demuestran que pareciera que las disidencias de las FARC son las que están en el Congreso y sometidas a la JEP.

Es importante aclarar que hay que reconocer que parte del fracaso de este Proceso de Paz fue responsabilidad del Gobierno de Iván Duque, pues no se estableció una política de autoridad clara en los territorios que dejados por las extintas FARC y que fueron cooptados por los disidentes y grupos al margen de la ley como el ELN quien tuvo su mayor crecimiento en toda su historia subversiva y delincuencial después de la firma de la paz en La Habana.

Para evidenciar lo que expuse anteriormente el más grande ejemplo es lo ocurrido hace algunas semanas en San Vicente del Caguán, en donde las mal llamadas comunidades campesinas secuestraron a 70 policías y asesinaron a uno como resultado de una presión por parte de las disidencias de las FARC para lograr una mayor capacidad de negociación ante la debilidad del Gobierno y unas Fuerzas Militares absolutamente inermes.

Se le puede sumar, también, la situación que viene ocurriendo con el Paro Minero en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, donde el Gobierno Actual, y hay que ser justos y reconocer lo bueno, ha dado varios golpes de autoridad (ojalá fuera una política general en todo el territorio colombiano) y destruyó más de seis grandes dragas en donde ningún otro Gobierno se había atrevido a actuar y así dar un contundente golpe a la minería ilegal.

Minería que es dominada por el Clan del Golfo y no por pequeños mineros, pues es evidente que no tienen la capacidad de hacerlo y son los grupos al margen de la ley quienes están patrocinándolos. Como dijo uno de los líderes del paro “aquí estamos aplicando el mismo mecanismo que el presidente nos enseñó, con las grandes marchas y paros apoyados por la primera línea”.

Pero sí vamos a hablar de ingobernabilidad, tenemos que analizar el punto de inflexión que está generando lo ocurrido con el hermano y uno de los hijos del presidente Petro con relación a los dineros recibidos de narcos para su campaña presidencial. Desafortunadamente, se está repitiendo una perversa historia, como otrora ocurrió cuando Samper, con el famoso Proceso 8000, perdió toda la capacidad de gobernar y le tocó llegar a un acuerdo con muchas de las organizaciones políticas y el empresariado de la época para no afectar la democracia, para así terminar su periodo así fuera sacrificando, casi en su totalidad, su Plan de Gobierno.

Gustavo Petro, como hábil conocedor de la política, ha entendido que ha perdido mucha capacidad de gobernar y que tiene en peligro toda la institucionalidad el país. Por este motivo, le ha tocado ceder ante distintos partidos políticos no muy afines a los planteamientos del Pacto Histórico para lograr las propuestas fundamentales que sugirió en campaña.

Es claro que no saldrán tal cual él las quería, y que tendrá que incluir las modificaciones propuestas, algo que será bueno para el país al no ser tan radicales y que incluso llevó al mismo presidente a manifestar categóricamente en un medio de comunicación escrito esta semana que “si pretenden pasar las líneas rojas que les he establecido en cada una de las propuestas de mis reformas, mejor las retiro y que el país asuma las consecuencias”.

Hoy, Colombia está a punto de una ingobernabilidad por lo ya explicado y solo el presidente Petro muy bien lo sabe él, es el único que podría retomar el camino. Y si quiere recuperarlo, y no tengo dudas que así actuará pese a su terquedad bien conocida, tendrá que ceder en muchas de sus propuestas. Solo sentándose con la oposición y escuchando sus puntos de vista podrá lograr una gobernabilidad digna de un mandatario colombiano que, lastimosamente, hoy está prácticamente perdida.

Presidente Petro, la sabiduría de un gobernante está en saber actuar y tomar decisiones por el bien de todos sus gobernados, a pesar de tener que ceder a algunos de sus grandes objetivos; no dudo que usted así lo va a aplicar, así como todos los colombianos para lograr un gran Acuerdo Nacional que nos permita tener y mantener nuestra democracia.