¡Colombia no quiere un dictador!

Petro en su libro Una vida, muchas vidas dijo otra mentira, que había participado en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando eso no era verdad. Pero ahora que está promoviendo el cambio de la Constitución en la que no participó, no ha logrado que los líderes de izquierda siquiera lo apoyen. Navarro Wolff, el expresidente Ernesto Samper, el senador Ariel Ávila y su mentor León Valencia, la influencer petrista Margarita Rosa de Francisco y otras figuras notables para la centroizquierda como Humberto de la Calle y hasta el expresidente Juan Manuel Santos no se subieron en el bus de la Petroconstituyente.