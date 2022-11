Colombia: potencia mundial de la paz

Esta semana se instala la mesa de negociaciones con el denominado “Ejército de Liberación Nacional” (ELN). Se consolida así una singularidad lamentable de Colombia. Mientras en los países de estirpe democrática el Estado enfrenta a quienes por medios violentos pretenden derrocarlo, entre nosotros hace años se introdujo la regla opuesta: la disposición a adelantar negociaciones políticas con quienes desafían el Estado de Derecho.

Por eso cada tanto nuestros gobernantes ceden ante la violencia revolucionaria. Con la sola excepción de Duque, desde Betancur hasta hoy todos los presidentes han adelantado procesos de paz. ¡Cuarenta años. Es un récord mundial! Esa no ha sido la estrategia de Alemania, España, el Reino Unido e Italia, entre otros, para afrontar el asedio de grupos terroristas. Desde la óptica de los países avanzados, las negociaciones recurrentes con actores violentos merecen apoyo cuando ocurren en países atrasados, como muchos de África… y en Colombia. Ningún otro país de este continente las adelanta. México, mediante su política de abrazos y no balazos, ha decidido conceder a los carteles de la droga -los mismos que operan aquí -un amplio margen de acción-, aunque no se atreve a darles estatus político. Prefiere claudicar con discreción a negociar.

El Gobierno actual hace parte de esa tradición a la que aporta una innovación trascendental: la “Paz total”, que no es solo la ausencia de violencia sino la armonía social, un concepto totalitario; se supone que los conflictos inherentes a la interacción social en última instancia el Estado los resuelve. Y no es así. Muchos los resolvemos en el ámbito individual o dentro de colectividades no estatales. El mercado, que tanto disgusta a los progresistas, es, de ordinario, un gran mecanismo de integración social.

El ideologismo extremo que lo caracteriza explica que en la ley que da sustento a las negociaciones se haya escrito que “La cultura de Paz Total es un concepto especial de Seguridad Humana para alcanzar la reconciliación dentro de la biodiversidad humana…”. No jodás, como se dice coloquialmente. Al margen de la evidente tautología, se precisa señalar que la diversidad cultural está protegida por la Constitución y la racial prohibida como criterio de diferenciación. No hay biodiversidad humana. La especie humana es una sola: el homo sapiens.

Están previstos dos carriles para las negociaciones que vendrán. El primero para quienes ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita “realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Cumplidos esos requisitos, gozarían de la posibilidad de firmar acuerdos de paz. El segundo serviría para desmantelar, a cambio de beneficios que aún no han sido establecidos, grupos delincuenciales de alto impacto.

De las normas recién expedidas deriva una nueva afrenta para la Fuerza Pública. Al contrario de lo que ellas dicen, la realización de operaciones militares es privilegio suyo; es el factor que las diferencia de los alzados en armas. Dicho esto, que no es trivial, hay cuestiones de mayor importancia. ¿Ostenta el ELN control territorial?, ¿tiene la capacidad de realizar operaciones armadas (que no militares) sostenidas y concertadas? Porque, si así no fuere, debería ser tratado como una federación de malhechores; y no como apóstoles de un mejor país.

Es lamentable que nunca se dieron explicaciones sobre el cumplimiento de esos requisitos. Ignoramos si ese privilegio exorbitante, que crea complejos precedentes, tuvo justificación plena. Ya no hay nada que hacer al respecto, pero mucho que debatir sobre el contenido de los eventuales acuerdos. Aun si los Elenos se conformaran con obtener lo mismo que lograron las Farc, surgiría un problema complejo. Como el Acuerdo Final con esa extinta organización fue incorporado a la Constitución, sería menester reformarla para cumplirle a estos nuevos héroes de la justicia social; lograrlo requiere tiempos dilatados y mayorías calificadas. Si es que, en verdad, se cierra con ellos una negociación. La duda es fundada: jamás han estado dispuestos a suscribir nada diferente a la preservación de una mesa de negociación.

Preocupa que a Venezuela se le asigne el doble papel de sede de las negociaciones y garante del proceso. Como no podemos confiar en la neutralidad en un Estado dictatorial que, además, ha protegido a nuestros enemigos, convendría pensar en un esquema de sedes rotatorias. Chile es un candidato óptimo. Su presidente es afín al nuestro y es una democracia consolidada.

Petro ha dicho que ese hipotético pacto tendría que ser concebido como una política de Estado, lo que no depende de un texto jurídico sino de un amplio consenso. Es consciente de la fractura profunda, aún no superada por completo, que padeció la sociedad como consecuencia del acuerdo con las Farc. Un paso adecuado en procura de ese difícil objetivo es la designación de José Félix Lafaurie como integrante del equipo negociador. Es persona que conoce a profundidad el sector rural, está dotado de recia personalidad y sólidos conocimientos; actuará siempre con lealtad ante sus compañeros y firmeza respetuosa de cara a los adversarios. Representa, y ello es valioso, a sectores distintos al gobierno y al ideario petrista.

No tengo elementos de juicio todavía sobre los demás integrantes del equipo negociador. Confío que esté integrado por personas con experiencia de gobierno, que a fondo conozcan las instituciones y las restricciones fiscales, y que sigan protocolos comunicacionales estrictos. Espero que sean conscientes de que actúan por designación gubernamental pero en interés de la Nación.

El primer punto de la agenda consistirá en crear un clima de mínima confianza. Para ese objetivo se cuenta con una carta de excepcional valor: la trayectoria de nuestro presidente como guerrillero, parlamentario y alcalde; su cercanía ideológica con el ELN (la simbiosis de marxismo y teología de la liberación); y el respaldo popular que le permitió ser elegido. Con estos antecedentes la delegación gubernamental tiene derecho, por ejemplo, a exigir una respuesta clara sobre el nefasto atentado contra la escuela policial en el que murieron muchos estudiantes; por las medidas adoptadas para castigar a los responsables; y para evitar que crímenes como ese se repitan.

Briznas poéticas. Escribe Arquíloco de Paros, poeta y mercenario, hacia 650 a.C.: “En la lanza tengo mi pan negro, en la lanza mi vino de Ismaro, y bebo apoyado en mi lanza…Algún Sayo alardea con mi escudo, arma sin tacha, que tras un matorral abandoné a pesar mío. Puse a salvo mi vida, ¿Qué me importa el tal escudo?