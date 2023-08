Colombianos, un llamado a la reflexión

A escasos tres meses de enfrentarse en contienda electoral los diferentes candidatos que participan en estas elecciones del 2023, donde los colombianos tenemos la gran responsabilidad como ciudadanos de ejercer el sagrado derecho al sufragio en las urnas y de esta manera elegir a conciencia las nuevas autoridades territoriales en todas las ciudades, municipios y departamentos del país, como un veterano más, pero hoy revestido de ese mismo derecho a elegir y ser elegido, me permito hacer un llamado a todos mis compatriotas a la ¡UNIÓN!. Y UNIDOS POR COLOMBIA concurramos a las urnas a votar por la democracia, a votar por la nación, a votar por el mejor plan de gobierno, a votar a conciencia y a votar con responsabilidad.

Tenemos que votar solo pensando en construir el país que todos hemos soñado construir. Hoy, como uno de tantos generales de la República, pero con el honor de haber servido a mi país como soldado y como oficial de carrera, los invito a la reflexión y que el 29 de octubre, todos los que amamos este país salgamos de manera responsable a elegir ese edil, ese concejal, ese alcalde, ese diputado y ese gobernador. Pero, con la firme convicción de hacerlo pensando en las actuales y futuras generaciones, para nunca más volver a equivocarnos al marcar una foto y un logo que, en un futuro inmediato cada quien se percate de que su voto lo dio a una persona de falsas promesas. Debemos desde ya mirar y entender cada propuesta de los candidatos, analizándola con detalle y haciendo una evaluación de los perfiles personales, profesionales, familiares y ocupacionales de cada uno de ellos, para de esta forma ir conociendo qué le han sumado a su ciudad y a su departamento.

No podemos seguir esperando que lleguen a estos cargos de liderazgo político colombianos que no tengan las competencias para ejercerlo de manera responsable y acertada. Tenemos que estar completamente convencidos de que estamos dejándole a esas personas, los destinos de nuestras ciudades, capitales, municipios y departamentos.

Los invito a buscar ese edil, ese concejal, ese alcalde y ese gobernador comprometido con su gente y con su territorio y que haya construido sobre lo construido. Que ustedes puedan cerciorarse de que es una persona correcta, educada, transparente, pulcra, proba y que su historial sea limpio y ejemplo a emular.

No soy nadie para decirles por quién tendrán que ejercer su derecho al voto, pero una vez tomada la decisión, a conciencia haga lo posible por no cambiar sus convicciones porque hoy Colombia necesita mucho de todos y de cada uno de nosotros. Con su decisión estará sumándole a seguir construyendo país, como todos los días los soldados y policías lo hemos hecho a lo largo de la historia sin pedir nada a cambio.

Hoy les escribe este soldado que siempre tuvo una intención a lo largo de su vida militar y fuera de ella… ¡Sí! La de servir a los colombianos. Pero, así como yo, hoy en el retiro y haciendo parte de la reserva y veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, también hay muchos servidores (oficiales, suboficiales, soldados, policías y otros servidores públicos), quienes le apuestan a seguir sirviéndole a la patria, pero ya no como uniformados, sino con el gran corazón, con el gran compromiso, con el gran sentido de pertenencia y con amor por su patria para seguir sumándole a COLOMBIA. Desde estos cargos públicos a los que aspiran, les puedo asegurar desde ya, que ellos en su totalidad quieren demostrarles a los colombianos “que si se puede”, que si se puede seguir sirviéndole a la nación de manera incondicional como lo hicieron a lo largo de sus carreras.

Al dejar mi cargo como comandante del Ejército Nacional… El ejército de los colombianos, lo hice con condecoro sin aferrarme al cargo ni a egos y mucho menos a los consejos de ningún superior, compañero y subalterno, pues también lo hice precisamente pensando en el país. Por lo anterior, les pido respetuosamente y encarecidamente a los colombianos en los diferentes territorios que, crean en sus reservistas, que crean en sus veteranos, porque también les deben esa gran oportunidad histórica a quienes de verdad le hemos cumplido con nuestro servicio a la patria. Colombia le ha brindado por largos años la oportunidad a diferentes ciudadanos colombianos para ejercer estos cargos públicos de importancia que buscan la prosperidad y proyección del país y este es el momento de darle la oportunidad a nuestros veteranos.

Una vez retirado, muchas personas me han propuesto que también me lance a buscar una alcaldía, una gobernación y hasta encabezar listas para un concejo municipal o asamblea departamental, pero mi intención va más allá de estar buscando estas curules. Primero quiero sumarme a la concientización de ¡VOTAR BIEN!, basado en las experiencias que hemos vivido y donde llevamos toda una vida construyendo país, como de esta manera lo he venido difundiendo en algunas ciudades donde lo manifiesto de manera abierta, sincera y respetuosa a quienes asisten a la presentación del libro “El Honor al Deber Cumplido”… que los reservistas y veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional también hoy pueden seguir sirviéndole a nuestra amada nación Colombia desde esta otra orilla y desde la arena política.

Finalmente, quiero en esta columna motivar, exhortar a todos mis hermanos, amigos y compañeros quienes le sirvieron a nuestro país, para que NO desfallezcan en su sueño de seguir sirviéndole a esta amada patria, la cual hoy nos necesita y que ustedes, queridos reservistas y veteranos, están dispuestos a seguir dándolo todo hasta poder seguir viendo una Colombia amada, respetada y libre.