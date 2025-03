El jefe de Gobierno, recientemente, convocó a “una gran movilización campesina, nacional, pacífica, pero decidida, para exigir el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución de 1991″, pero cómo habría sido de interesante que más bien la marcha estuviera orientada a acabar con la corrupción que gravita alrededor del gobierno, que estuviera orientada hacia el cumplimiento de los deberes ciudadanos y no solo a exigir que el Estado le dé a los que no laboran, sino que viven como rémoras pegados a las sobras del Estado.

Sin duda, el Ejecutivo se encuentra en plena campaña política tratando que su ideología siga gobernando a las buenas o a las malas, pero la ven ‘color de hormiga’: se han dado cuenta de que no les queda tan fácil mantener el engaño y seguir embaucando incautos, pues las elecciones del 2026 aún no las tienen amarradas y son muchos los ‘petristes’ que han despertado y no volverán a cometer el mismo error del pasado.