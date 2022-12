Combatir el desempleo sin gestores de paz

Colombia siempre ha sido uno de los países de mayor desempleo en América Latina. Con Brasil, Costa Rica y otras naciones menores tiene la tasa de desempleo más alta del subcontinente. Esa tasa de desempleo es 50 % superior en las mujeres y alrededor del doble entre los jóvenes de 15 a 24 años, lo cual sugiere que el Estado debe tomar medidas para disminuirlo en estos segmentos de la población.

Según estudios de Fedesarrollo, una de las causas del desempleo es el alto nivel de protección al trabajador que genera el sistema laboral en el mercado formal, que ocupa algo más del 40 % de la fuerza laboral, a costa del mercado informal, donde está el restante 60 % de la población. La regulación del mercado laboral incluye unos costos no salariales altos, como los de las Cajas de Compensación, que siguen pesando mucho dentro de la estructura de costos de las compañías.

Existen otras causas de desempleo. Inicialmente, el salario mínimo termina no protegiendo, sino expulsando a mucha gente de la formalidad, como un mecanismo de protección de quienes ya están empleados, impulsado en parte por el sindicalismo que defiende a ese sector de la población. En el caso del alto desempleo de los jóvenes, la desalineación de las competencias que está construyendo el sector educativo y las que en verdad necesita el mercado laboral es la gran causa del alto desempleo en este segmento. El país tiene un sesgo hacia las ciencias sociales con desmedro a la formación técnica y tecnológica que necesita el sector privado. Por último, la economía del país está creciendo en sectores no intensivos en mano de obra, lo que explica que, a pesar de que la economía va repuntando, el desempleo sigue manteniéndose por encima del 9 %.

Crear empleo es darle la oportunidad a la población de desempeñarse en actividades productivas a cambio de un sueldo. No se crea empleo dándole subsidios a las personas por no trabajar o por trabajar en actividades que no generan valor en economías exitosas a nivel mundial. Darles a 100.000 jóvenes un subsidio de 1 millón de pesos mensuales por ser gestores de paz, un oficio cuyo agregado social es debatible, y más en manos del Estado, no disminuye el desempleo, sino que lo formaliza y lo saca de las estadísticas. ¿Qué van a hacer los jóvenes de su vida una vez logren el cometido de su labor?. ¿Se puede advertir que para ellos pueda armarse un futuro desarrollo profesional en ese oficio?. ¿Qué valor crea el oficio para la sociedad, más que incrementar el gasto del Estado y, por lo tanto, disparar la inflación?.

Si el gobierno tiene el firme fin de disminuir el desempleo entre los jóvenes, hay caminos alternativos que requieren más esfuerzo que firmar un decreto. Primero, el ministro de Educación debería esforzarse por modificar los currículos de los estudiantes de manera que puedan ejercer los cargos que requiere la economía. ¿Para qué educar si la educación no es relevante para valerse por sí mismo como adulto? Por algo estamos en los últimos lugares de las pruebas PISA.

Segundo, para disminuir el desempleo entre los jóvenes debe insertarlos en el sistema productivo. Eso no se logra dándoles un salario por un oficio poco relevante, sino poniéndolos a trabajar en las labores que el sector productivo requiere, y de paso, abrirles el camino a una carrera profesional que permita su crecimiento. Profesiones como programador informático, las ingenierías, las ciencias de la salud y muchas otras son requeridas nacional e internacionalmente. Emplearlos como gestores de paz no es prepararlos para ser exitosos en la vida, todo lo contrario.

En vez de dedicar 1.2 billones de pesos anuales a remunerar a los jóvenes por una labor no considerada productiva en economías exitosas, convendría bajar el costo de emplear jóvenes en el sector productivo, levantando la obligación de las empresas de pagar parafiscales para estos segmentos sociales. Los jóvenes podrían así trabajar y aprender un oficio, aumentando la productividad del país.

Si se dedican los 1.2 billones de pesos anuales a subsidiar los parafiscales de los jóvenes, la plata también rendiría más. En vez de beneficiar solo a 100.000 jóvenes, se podrían beneficiar 400.000, cuatro veces más. La medida también arrastraría trabajadores del sector informal al sector formal, al disminuir el costo de este preciado recurso.

El único problema de canalizar a través del sector productivo los 1.2 billones de pesos que piensa gastar el Estado en gestores de paz, es que no sería tan claro para los beneficiados que el que les entrega el dinero es el gobierno de turno. Por lo tanto, si el gobierno de turno prefiere una solución que aumenta el gasto del Estado, no genera una carrera de desarrollo profesional para los jóvenes y beneficia a solo la cuarta parte de los jóvenes, es por una razón distinta: que en vez de preparar los jóvenes para el futuro, busca conseguir adeptos que defiendan su programa de gobierno a cambio de lo que a todas luces parece más una donación que un sueldo.

¿Y a todas estas, el desempleo de las mujeres no es importa? ¿Será que el gobierno no busca apoyarlas porque son menos estratégicas a la hora de defender su programa de gobierno?