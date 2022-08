Comienza la horrible noche

Cuando Rafael Núñez escribió “Cesó la horrible noche” en la letra del Himno Nacional, hacía referencia a la libertad que se lograba después de la cruenta y tiránica dominación española sobre estas tierras, contrario a lo que hoy se avizora en el horizonte patrio con la llegada al poder del progresismo o socialismo del siglo XXI, donde lo primero que se perderá serán las libertades.

El ramillete de perlas designado por Petro para que lo acompañen en su gestión comprueba una vez más que su gobierno nos va a llevar hacia el abismo y lo que había logrado edificar Duque a pesar de la pandemia, se derrumbará en un santiamén.

Fuera de todo lo que se ha mencionado de la nueva vicepresidenta, del nuevo canciller, del comisionado de paz, de la ministra de agricultura, ahora se suma la designación de un personaje extremadamente controvertido al frente del Ministerio de Defensa, la cartera más importante en un país afectado por el terrorismo, la subversión, el narcotráfico y la rampante corrupción política.

Sin lugar a duda el nombramiento de Iván Velásquez, detractor acérrimo de las Fuerzas Militares, posiblemente tiene como propósito sacar a la Policía Nacional del sector defensa, pero también para debilitar a las Fuerzas Militares con un presupuesto reducido, para no autorizar el reemplazo del material estratégico, para frenar la operatividad frente al accionar delictivo del ELN y para justificar el fortalecimiento de las Guardias Indígenas como nueva fuerza miliciana, o la llegada de extranjeros para la protección del gobierno.

Es un golpe certero al corazón de la Fuerza Pública, pues colocar en este ministerio a quien ha manifestado públicamente su rechazo hacia el estamento castrense es indiscutiblemente la señal de que se busca politizar, debilitar y manosear estas insignes instituciones.

Lo importante es recordar que las Fuerzas Militares son del Estado y no le pertenecen a ningún gobierno y mucho menos a ningún régimen; son los árbitros de la democracia y el pueblo colombiano debe seguir confiando en que estos hombres y mujeres no dejarán que se manipule la Constitución, como ha sucedido en muchos países vecinos.

Se escucha con incredulidad y asombro las propuestas que hacen integrantes del nuevo gobierno y no se sabe cuáles son peores, pero sobresale el nuevo ministro de Educación, que aun no comprendo cómo pudo haber sido rector de una prestigiosa universidad, con su propuesta de entregar a los colegios y escuelas el aberrante producto del nefasto De Roux, donde manipulando y acomodando la verdad produjo lo que considero ‘La biblia siniestra de la izquierda criolla’ para justificar los crímenes de los delincuentes y acrecentar el odio entre la población para impedir la paz. No escucho los pronunciamientos de la Iglesia al respecto. El que calla otorga.

Gaviria busca el adoctrinamiento ideológico de los niños y de los jóvenes, esto es aberrante y se considera un crimen de lesa humanidad. Es un crimen que amenaza la paz al hacer esclavos de una ideología a los escolares; ellos son protegidos por el derecho internacional y no pueden ser utilizados en conflictos como en el que estamos inmersos por culpa de la izquierda.

Un proyecto de ley muy importante para esta vigencia puede ser el proponer ‘Despolitizar las aulas’.

Las Naciones Unidas han dicho: “No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana” Gaviria, protejamos a los niños y a los jóvenes, no les muestre una mentira haciéndola aparecer como una verdad.

Despierta Colombia; no se avizora la paz. Petro y su camarilla van a llevar al país a una guerra civil para justificar la revolución de las masas y permanecer por largo rato en el poder, como lo ha mencionado el desprestigiado ‘Diosdado Barreras’.

La economía ya ha sufrido un duro golpe con la elección de Petro, el dólar subió, la canasta familiar se está volviendo inalcanzable, muchas empresas han cerrado, la compra de apartamentos en Miami se está disparando, la salida de capitales está en plena efervescencia.

Pero ahora viene lo peor: la pérdida de empleos y con ello el embargo de la vivienda y del vehículo por no pagar las cuotas del crédito, así como también afectará la educación de los hijos pues habrá que sacarlos del colegio y no se diga nada de la calidad de la alimentación pues no habrá suficiente dinero para un buen mercado y entonces llega la tabla de salvación: afiliarse al partido para que le entreguen el mercadito semanal al mejor estilo del gobierno Castro-Chavista. ¿Contentos los que votaron por Petro?