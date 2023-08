Comisionado o aliado

Se suscitan interrogantes en torno al señor comisionado de Paz, no solo por sus actuales procederes, sino también por sus previas actuaciones, que datan desde antes de su designación como Alto Comisionado para La Paz. Dichas acciones, en muchos casos, tienen posibles vínculos cercanos con organizaciones actualmente involucradas con grupos al margen de la ley, quienes negocian con el Gobierno bajo la premisa de la política de Paz total.

No se puede pasar por alto el historial del señor Danilo Rueda, el cual está repleto de controversias que arrojan luz sobre su posicionamiento y enfrentamientos con las instituciones estatales, una tendencia que parece estar enraizada en su ideología.

Rueda ha ejercido como Coordinador Nacional de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), cuya función e ideología resultan evidentes. Además, trabajó como asesor de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, quien estuvo relacionada con las antiguas FARC y buscó negociar con líderes paramilitares en cárceles estadounidenses para obtener testimonios contra opositores políticos de la izquierda radical. Durante la campaña presidencial, fue captado en video mientras ingresaba a una prisión junto a Juan Fernando Petro, el hermano del actual presidente, que, como es conocido, ofrecieron beneficios penitenciarios a reclusos de alto perfil a cambio de acogerse a la Paz Total.

El hoy comisionado, con sus actuaciones, sigue generando dudas que nos llevan a establecer y dudar si realmente sus intereses son los de la mayoría de los colombianos que queremos una paz sin sacrificar la institucionalidad, o, por el contrario, si es un aliado de estas organizaciones, que con la famosa política de Paz Total, quieren que esas minorías delincuenciales sean las que nos marquen la ruta de una democracia, que con críticas, tiene una madurez de más de 200 años.

Diferenciemos entonces entre el papel de un Comisionado de Paz y un colaborador de grupos al margen de la ley. Y que sean ustedes, amigos lectores, quienes decidan en cuál categoría ubicar al señor Rueda.

El Comisionado de Paz en Colombia es una figura con autoridad legal que lidera los esfuerzos para construir la paz en el país. Algunas de sus responsabilidades incluyen:

Coordinar y liderar los esfuerzos gubernamentales en torno al proceso de paz, en beneficio de todos los colombianos.

Representar al gobierno en las mesas de negociación con grupos armados ilegales, ya sean guerrilleros, paramilitares o bandas delictivas, que se encuentren en proceso de desmovilización, bajo la política de Paz Total.

En medio de estas circunstancias, surgen interrogantes acerca de las acciones del señor Rueda, como lo evidenció en la reciente controversia relacionada con el ELN. Frente a la confirmada investigación gubernamental sobre los planes del ELN para atentar contra la vida del fiscal general de la Nación, del ex general Eduardo Zapateiro y de la senadora María Fernanda Cabal, Rueda defendió a la organización de manera sorprendente. En sus declaraciones ante las acusaciones del fiscal, sugirió que “el saboteo de la paz tiene diferentes mecanismos, uno de ellos es desinformar, y tener unas supuestas fuentes que no se verifican y que llevan a que se tomen decisiones políticas y públicas que no corresponden a esa realidad”, y además pidió “mesura” y cuestionó el procedimiento de informar sobre el supuesto plan del ELN sin consultar primero al presidente Petro y otras autoridades.

En este contexto, se olvidó de que fue el propio gobierno el que informó al fiscal sobre el atentado. Esto parece indicar que Rueda muestra más simpatía hacia los victimarios, en este caso el ELN, que hacia las víctimas, incluido el fiscal general de la Nación.

Algunos podrían argumentar que lo que estoy expresando en este artículo implica una oposición a los procesos de paz, pero mi respuesta es clara: estoy totalmente a favor de la paz. Sin embargo, discrepo en la manera en que se está llevando a cabo la entrega del país a estos grupos al margen de la ley, como lo que expresamos con el ELN, pero que también ocurre especialmente con las disidencias de las FARC.

Estas disidencias, que surgieron tras el proceso de negociación, plantean un dilema para firmar un nuevo Proceso de Paz con ellos y es que, para poder reabrir las conversaciones, y un nuevo acuerdo paz, se requeriría una modificación legislativa que establecería que los combatientes o ex miembros de las FARC (la mayoría de los cuales son disidentes) deban enfrentar la justicia ordinaria después de la desmovilización. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra y podríamos vernos obligados a modificar la legislación que creó la Justicia Especial para la Paz. Esto resultaría en una impunidad completa para ellos, y una vez que se abra esa puerta, será difícil cerrarla, ya que otros grupos al margen de la ley como guerrilleros, ex paramilitares y bandas delictivas exigirán un tratamiento similar o mejor a los que recibirían las disidencias de las FARC.

Esta situación parece destinada a llevar a Colombia a una serie continua de negociaciones con delincuentes, no solo durante este gobierno, sino también en muchos más. Además, se añade un grave problema: durante las negociaciones con el ELN, el tan comentado cese al fuego terminó transformándose en una orden presidencial que prohíbe a nuestras fuerzas militares y policiales intervenir en los territorios donde estos grupos tienen influencia. Esto ha llevado a una disminución del poder y autoridad de nuestras fuerzas de seguridad, y las consecuencias de esta situación se manifiestan claramente, generando inestabilidad política justo antes de las elecciones regionales. Estos delincuentes están estableciendo su presencia como estructuras políticas y sociales, lo que plantea un desafío significativo para la estabilidad y seguridad del país.

Duele la patria y sin ningún tipo de temor haré parte de los colombianos que tendremos como prioridad recuperar la autoridad; derrotando y sometiendo a los delincuentes, llámese como se llamen, a la soberanía de la ley. Colombia no será jamás de los delincuentes.