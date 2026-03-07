Cómo funcionan las matemáticas en el voto

Este domingo vas a votar. Y como nunca en la historia de Colombia, por ahora, cada voto cuenta. Cada voto que se pierde por una razón u otra tiene un efecto que desafortunadamente les sirve a los extremos, en especial a Iván Cepeda y a Gustavo Petro. Vengan les explico cómo son las matemáticas del voto para que tengan toda la información a la hora de acercarse a las urnas y lo que pasa cuando marcan un tarjetón de una manera o de otra.

Lo primero que tienes que saber es que te dan dos tarjetones no más, el de Cámara de Representantes y el de Senado. TIENES QUE PEDIR EL TARJETÓN DE LA CONSULTA. ¿Por qué en mayúscula esta frase? Porque Cepeda, Petro y ahora en estos días Abelardo de la Espriella están gritando a cuatro voces que no voten el tarjetón y que no lo pidan.

Antes de entrar en las matemáticas del Senado y de la Cámara de Representantes, que son igualmente importantes, pues si gana Cepeda estas dos instituciones se vuelven claves para frenar los abusos autoritarios como lo hicieron con Petro, empecemos primero con la consulta, que es fundamental para el premio mayor, la presidencia de la república.

No votar en la consulta es ayudarle a Petro, a Cepeda y a Abelardo. Ellos no quieren que votes porque no quieren tener rivales o, mejor, quieren tener una oposición muy débil. Quieren una competencia entre ellos, donde no cabe nadie más y donde obliguen al centro a definirse por uno o por otro.

Sin embargo, en la consulta del centro y de la centroderecha –la Gran Consulta por Colombia– hay muchos candidatos que en una segunda vuelta presidencial se llevarían los votos del centro que podrían irse a donde Cepeda y, además, recogerían los votos de derecha de Abelardo de la Espriella. El ejemplo más claro es la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Si ella gana en esta consulta, saca más de 2,5 millones de votos, y la suma de todos los votos de la consulta se acerca a 5 millones, esto la coloca casi en la segunda vuelta y le complica la presidencia a Cepeda. Cepeda quiere que su rival sea De la Espriella porque sabe que es el único al que le puede ganar. No le demos ese gusto a Petro, no le hagamos ese daño al país.

Pide tu tarjetón y vota la Gran Consulta por Colombia. Todos los candidatos de esa consulta se comprometieron a apoyar al ganador y eso ya es un paso definitivo en la dirección correcta.

Ahora, vamos a la elección de Senado y de Cámara, que es tan importante como la del tarjetón. Ya les expliqué que el Senado y la Cámara durante estos cuatro años fueron los que frenaron los abusos autoritarios que Petro quiso imponerle al país. Sin embargo, muchos congresistas, tanto representantes como senadores, se vendieron al Gobierno a cambio de contratos y negocios turbios.

Tú me votas este proyecto de ley y yo te doy este contrato para que te lo robes. Así funcionó este Gobierno, y muchos congresistas se entregaron, se corrompieron y se enriquecieron, seamos sinceros. Hoy hay un presidente del Senado y un presidente de la Cámara de Representantes en la cárcel por cuenta de la corrupción masiva de este Gobierno.

Este Gobierno tiene dos ministros en la cárcel por corrupción, y eso es con una fiscal de bolsillo que evita que muchos otros caigan, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, el experto mayor, con Ph. D. en corrupción, en compra de votos y en compra de elecciones.

Por eso tu voto para la Cámara de Representantes y para el Senado es fundamental volverlo un voto útil porque cada voto cuenta. Sí, muchos votamos por el que nos gusta y así debería ser, pero si no sale electo, esos votos se pierden y los que ganan son los políticos corruptos que se venden, que se entregan y que se enriquecen.

Les doy un ejemplo. En Antioquia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una lista al Senado con su hermana como cabeza de lista. Es probable que esa lista saque 300.000 votos y eso no le alcance para el umbral. Es decir, no tiene los suficientes votos para elegir un senador y esos votos se pierden. Si esos votos se van al Centro Democrático, un partido muy fuerte en Antioquia, eso le da para tener por lo menos dos senadores más, que no se van a vender y van a hacerle contrapeso al autoritarismo que nos va a querer imponer Cepeda si llega a ganar. No botes tu voto. Úsalo de manera inteligente haciendo esas cuentas para que esta vez tengamos congresistas firmes, honestos, y no los políticos tradicionales, que, ya sabemos, se venden al mejor postor.

¿No sabes por quién votar en una lista llena de números que representan políticos que no distingues? Sin embargo, sabes que ese partido es firme y sus congresistas no se venden. El mejor ejemplo es el Centro Democrático en la Cámara de Representantes. Muy buenos candidatos, pero no sabes por quién votar. En caso de esta duda, solo marca el logo del partido y este voto no se va a desperdiciar en un nombre que saca 5.000 votos, no sale electo y estos votos se pierden. No, ese voto se va al que más lo necesita y sirve para sacar elegidos más congresistas.

Pide el tarjetón de consulta, vota la consulta, y en Senado y en Cámara vota el logo del partido que crees que va a ser más firme y más serio en oponerse al populismo y al autoritarismo que se nos puede venir. Prevengamos eso, voto útil, que Colombia lo necesita.