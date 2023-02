¿Cómo mejorar el sistema pensional?

Las propuestas de hoy no son nada novedosas y hay elementos de la discusión en la que no hemos avanzado nada. Hace tres décadas se hablaba de una cobertura pensional muy baja debido a que más de la mitad del empleo se encontraba en los sectores informales del país. Lo mismo que hoy.

Hace 30 años, cuando se hizo la ley 100 de 1993, se aspiraba a lograr un sistema pensional en Colombia que no generara cargas fiscales al Estado ni representase aumentos en la deuda pública a causa de las obligaciones pensionales, si bien llegar a ello tomaría años. Hoy se discute nuevamente una reforma pensional en Colombia que no solo iría en la dirección contraria y podría pensarse es una contrarreforma, sino, aunque no lo parezca, es el resultado de las fallas que poco o nada se reconocen de lo que ha ocurrido en estas décadas.

Es importante recordar que la propuesta de reforma en 1993 proponía un único sistema de capitación o ahorro individual. Hubo interés del Congreso en que siguiera un único sistema público y durante el trámite de la reforma se debatió la posibilidad de que el sistema de ahorro individual fuera complementario al sistema público, basado en el antiguo Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, que suministraría una pensión mínima universal, o que aseguraría hasta cuatro de salarios mínimos.

Entonces las propuestas de hoy no son nada novedosas y hay elementos de la discusión en la que no hemos avanzado nada. Hace tres décadas se hablaba de una cobertura pensional muy baja debido a que más de la mitad del empleo se encontraba en los sectores informales del país. Lo mismo que hoy.

¿Cuáles son las fallas que poco o nada se comentan e inspiran los intereses de la contrarreforma?

Las hipótesis de 1993 no se cumplieron y no hubo la concentración de los afiliados en el sistema de ahorro individual que se esperaba.

Yo pertenezco a esa generación de jóvenes que fuimos la primera tras la reforma. Todos iniciamos nuestra vida laboral profesional en el sistema de ahorro individual y, con muy contadas excepciones, entrando en la recta final para pensionarnos, seguimos allí. La razón, preferimos al hoy Colpensiones. Pero no es tan simple y sencillo como se dice, porque allí la pensión no está basada en el ahorro. La gente sí ahorró. ¿Es porque la pensión en Colpensiones es mayor, dado que la tasa de reemplazo o el porcentaje equivalente del sueldo de los últimos años es más alto?

Sí, pero no se suponía en 1993 que esto sería así.

En febrero de 1997, cuando la reforma cumplía dos años, Ulpiano Ayala, padre intelectual de la reforma de 1993, presentó su trabajo ‘Costos fiscales de las reformas pensionales’, organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y por el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial en Cancún. Allí señaló elementos del ejercicio actuarial y de matemática financiera de 1993.

“En este sistema (el de ahorro individual), las pensiones dependen de las contribuciones realizadas y del rendimiento financiero sobre las mismas. Si la rentabilidad es del 4,5 por ciento real anual, y como las contribuciones corresponden al 10 por ciento del salario cubierto durante un periodo de 30 años, se acumulará lo suficiente para alcanzar un reemplazo del orden de 60 por ciento, pero este ascenderá significativamente si la rentabilidad aumenta sobre dicho nivel, como es esperable en Colombia, donde el promedio del retorno financiero real de los últimos 20 años ha sido del orden de 7 por ciento anual”.

De haberse cumplido esta premisa, hoy toda mi generación estaría pensionándose en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) o al menos no habría incentivos para trasladarse a Colpensiones por cuanto la mesada o pensión serían similares o incluso mayor en el Rais si en efecto el retorno hubiese sido el promedio que hubo entre 1973 y 1993.

¿Por qué no se cumplió esta hipótesis? Muchas razones que darían para un paper académico. Esbozaré varios elementos. En esta columna, solo el primero.

Porque en 1999 el país hizo un cambio sustancial en su marco de política económica, en el que pasamos de tener una banda cambiaria a tener un esquema de inflación objetivo. Esto llevó a un proceso de control de la inflación y credibilidad en el Banco de la República, donde las tasas de interés de la política monetaria bajaron del 26 por ciento nominal en enero de 1999 al 7,5 por ciento en promedio entre 2000 y 2010 y a 4,4 por ciento entre 2010 y 2020, y las tasas de interés de instrumentos de renta fija de largo plazo en que se invierte el ahorro pensional bajaron, reduciéndose drásticamente la diferencia con las tasas de corto plazo.

Esa disminución de las tasas nominales hizo que las tasas reales se minimizaran. Con tasas reales muy bajas, la brecha entre una mesada y la tasa de remplazo entre Colpensiones y el ahorro individual aumentó a tal punto que puede hoy ser menos de la mitad en el ahorro individual. En este último, la mesada pensional depende en más del 70 por ciento de la rentabilidad del ahorro durante la vida laboral.

Mi generación sí vio rentabilidades grandes entre 1994 y 2004, cuando el ahorro era pequeño. Luego rentabilidades cada vez más bajas e insuficientes, cuando el ahorro acumulado era ya grande. Es absurdo pensar que las generaciones posteriores a la generación de la guayaba van a querer el ahorro individual si las rentabilidades de su ahorro no suben y se mantienen elevadas.

Habrá segunda parte…