Cómo sigue el golpe a la salud

De haberse tomado las medidas, vinculaciones penales, fiscales y disciplinarias, otros en el Pacto Histórico se hubiesen visto asustados y limitados para implementar la crisis de la salud y la presente etapa de lo que no es otra cosa que el plan de toma de poder definitivo por parte de Petro. Pero no se hizo, no se hizo nada. Las instituciones nacionales no están diseñadas ni dispuestas para enfrentar una conspiración contra el Estado de derecho liderada por la cabeza del ejecutivo.