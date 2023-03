Con autoridad es más fácil gobernar

Yo estoy seguro de que si el Gobierno Nacional comienza a poner en cintura a las empresas afiliadoras de taxis y cada vehículo se convierte en una sociedad unipersonal, entre otras cosas, los dos servicios podrían convivir como en muchísimos países del mundo. Colombia no puede ser la excepción.

La semana pasada ocurrió un hecho con el que creo que la mayoría de los colombianos quedamos sorprendidos y atónitos. Fueron las declaraciones que dio el ministro de trasporte, Guillermo Reyes, cuando los dirigentes del gremio de taxistas, si así se pueden llamar, se pararon de la mesa de concertación donde estaban negociando con el Gobierno; los taxistas alegaban, que, si no se les daba todo lo que ellos pedían, saldrían a parar y bloquearían todas las vías principales del país.

Esa era la última de las 17 reuniones y mesas de trabajo que habían tenido conjuntamente los funcionarios del ministerio y los dirigentes gremiales. Estos últimos pedían, de manera ilusoria, entre otras cosas, la rebaja en los precios de los combustibles y que se eliminaran las plataformas alternativas de transporte, argumentando que se convirtieron en su competencia ilegal. Es importante aclarar que gran parte de los taxis que circulan en las grandes ciudades toman servicios de transporte, incluso, de las plataformas que ellos exigen retirar (Uber, DiDi, InDriver, etc.).

En parte, tienen razón en solicitar que la competencia sea justa y equitativa, por lo que, para ellos, con los costos de los cupos en la empresa de taxis y su afiliación, las prestaciones sociales y los costos de los seguros que deben pagar para su movilización, los niveles de ganancia se ven altamente reducidos mensualmente. Situaciones a las que hay que sumarle que los taxis tienen un control de tarifas por parte de las Secretarías de Tránsito o quien haga sus veces en cada municipio o distrito.

Todos estos temas fueron tocados en las mesas de concertación; sin embargo, y de manera increíble, los amigos taxistas nunca tocaron el tema puntual de las empresas de afiliación de taxis. Desde mi perspectiva, son ellas las que hacen que el negocio deje de ser viable para el propietario individual de cada vehículo. Afiliaciones y otros servicios adicionales que ofrecen, son los que, comparativamente, dejan muchos más gastos que los conductores que trabajan en las distintas plataformas.

Yo estoy seguro de que si el Gobierno Nacional comienza a poner en cintura a las empresas afiliadoras de taxis y cada vehículo se convierte en una sociedad unipersonal, si el Gobierno establece que los demás costos de seguros y otros sean obligatorios tanto para taxis como para vehículos de plataformas y se establezca un mecanismo claro y lineal en el que se diferencie el servicio prestado por taxistas y vehículos de plataformas en términos de tarifas preestablecidas y otras de acuerdo a oferta y demanda (lo que se conoce como tarifa dinámica), los dos servicios podrían convivir como en muchísimos países del mundo. Colombia no puede ser la excepción.

Pero retomemos la actuación excelsa que nos sorprendió a todos los colombianos y es que un ministro del actual gobierno se atreviera actuar como lo debe hacer todo funcionario: con autoridad. Lo mejor de todo fue que el presidente lo respaldó, pues no vi ningún tuit en el que lo desautorizara, ya que esa es la forma en la que se comunica el presidente.

En el momento que el ministro comienza la reunión y manifiesta que la mayoría de los funcionarios citados estaban en el lugar de la reunión y dos de los ministros se estaban conectando por videoconferencia, el señor Ospina, líder gremial de taxistas, entró en cólera y dijo que se retiraría de la mesa porque los funcionarios “tenían que estar presencialmente” y no de manera virtual como, y producto de la pandemia, se acostumbraron a hacer muchas reuniones en Colombia y en el mundo entero.

Pero claro, era lógico que este gremio, que no sabe ni conoce qué es una plataforma de servicio de transporte, mucho menos conociera o entendiera que los tiempos han cambiado y que no saben que una reunión de alto nivel puede ser sostenida, indiscutiblemente, de manera virtual o híbrida.

Para acabar de ajustar, condicionaban esa reunión a la rebaja de los combustibles y la eliminación total de las plataformas. Al lograr ellos estas peticiones, el país sabría la fortaleza que tendría el gremio y pensarían que ellos son totalmente indispensables para la economía del país. Seguro así estaban convencidos que serían porque siempre, en este Gobierno, se había permitido que la gente se manifestara en las clases sin preocuparse de consecuencia alguna.

Lo que no esperaban los señores taxistas que sucediere es que una vez dieron las declaraciones amenazantes, incluso intentando extorsionar al Gobierno, el ministro Reyes anuncia que no se permitirá ningún tipo de bloqueo en ninguna vía o calle del país y que se recurrirá, no solo a la fuerza, sino que adicionalmente, se judicializaría a los que participaran y lideraran esos bloqueos.

Yo les confieso que no creí que, en este gobierno, un ministro utilizara, no solo el idioma de la autoridad para evitar los bloqueos, sino que en compañía de la Policía Nacional desde la media noche del día 22 de febrero más de 20 mil de sus miembros, ya tenían protegidas las vías que llegaban a los aeropuertos, terminales y troncales principales de la mayoría de ciudades del país.

Los señores taxistas irónicamente y al ver el fracaso de sus bloqueos y viendo frustrada su idea de poder lograr parar la movilidad en el país, lo único que pudieron decir era que paraban “porque no tenían las garantías suficientes para realizar el paro”; ellos, acostumbrados a ver la experiencia ocurrida en el gobierno anterior en los paros y en este en el que en su mayoría acolitan este tipo de actividades, se vieron sorprendidos por la actitud de autoridad liderada por el Ministro Guillermo Reyes.

Como unas mansas palomas retornaron a la sede del ministerio, y sin la soberbia que los caracterizaba, iniciaron de nuevo los diálogos con el ministro. Seguro, después de esta experiencia, entendieron que con la autoridad se puede conciliar y negociar, eso sí, respetando la Constitución y la Ley.

Por nuestra parte, los ciudadanos del país vimos cómo las calles estaban sin congestiones y todos transitando de la manera más tranquila posible.

Amigos taxistas, creo que lo mejor es que busquen una salida concertada donde puedan convivir con el servicio de plataformas de transporte. La mayoría de ustedes son muy buenos y dinamizan concretamente la economía del país, pero no pueden creerse imprescindibles porque los únicos perdedores serían ustedes, no lo duden.

Al gobierno del presidente Petro y a los funcionarios nacionales y locales: el ejemplo que dio el ministro Reyes demuestra que ¡con autoridad, es más fácil gobernar!