Con las ruedas pinchadas: panorama del gremio transportador en Colombia

El candidato Petro prometió y el presidente Petro les incumplió. Y es que, este sector, que no solo moviliza vidas, economía y desarrollo, hace que en Colombia circulen más de 4 millones de vehículos. De ellos, 455.082 son de carga, lo que representa el 2,4 % del parque automotor del país. Dentro de esta categoría, el 71 % corresponde a camiones, el 16 % a tractocamiones y el 13 % a volquetas. Para las familias que se sustentan de esta actividad, tener uno de estos vehículos no significa vivir en opulencia o boyante económicamente. Muchos han tenido que endeudarse con créditos a cinco años o más para adquirirlos. Sin duda, estos vehículos no son un lujo ni una fuente de entretenimiento, sino su herramienta de trabajo y la única manera de llevar sustento a sus hogares.