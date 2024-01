Conceptos y actitudes

Últimamente, en Colombia, parece estar abriéndose un debate, a mi modo de ver oportuno, sobre el modelo de Estado que podríamos entender más conveniente en un país democrático como el nuestro y sería muy necesario tratar de reflexionar con sosiego y buen pensamiento para determinar hacia dónde podríamos o deberíamos encaminarnos para conseguir una Colombia más justa, más eficaz, más igualitaria y en paz.

Me refiero a un modelo de Estado más descentralizado o no, más o menos presidencialista, incluso más respetuoso con la madurez política de los colombianos y colombianas que sin duda tenemos, pero que en no pocas ocasiones se ignora por parte de los responsables políticos que nos representan.

Cuando pensamos en un modelo de Estado descentralizado, es decir, en una Colombia de Autonomías Regionales, estamos hablando de conceptos que tienen que articular y poner en pie un modelo justo, competitivo, solidario entre regiones que han de gestionar con eficacia las transferencias correspondientes, entregadas por el Gobierno central para el desarrollo adecuado y que los dirigentes regionales han de poner al servicio de la ciudadanía en la procura de su mejora de vida en todos los ámbitos de la región.

No conviene, por tal cuestión, mezclar conceptos con actitudes. No solo son términos diferentes, son, además, incomparables y no equiparables. Nada tiene que ver centralismo o autonomismo, como concepto, con corrupción como actitud. La corrupción no depende de la concepción del Estado, sino con una actitud personal o grupal que atenta contra la ética y contra las personas.

Con todo respeto, discrepo de aquellas personas que consideran la posibilidad de una Colombia de Regiones Autónomas con un posible aumento de la corrupción o de la violencia. El hecho de que las regiones adquieran mayores cuotas de autonomía en su labor de gobierno, supondría en una mayor medida la asunción de mayores responsabilidades de quienes estén al frente de ellas y mayores responsabilidades no significa, por deducción, mayores corrupciones o mejores condiciones para la violencia urbana o rural. Tal vez lo contrario.

Una Colombia de Regiones Autónomas podría verse como una Colombia, no de regiones enfrentadas, sino de regiones en competencia referida esta a la competitividad y a la solidaridad en términos de que aporta quien más tiene y se ayuda a quien menos. Todos aportan y a todos se redistribuye en una geometría variable según capacidades y necesidades y es ahí donde el Gobierno Central es garantía final para que nadie se quede atrás mediante los mecanismos de corrección previamente pactados y pautados tanto política, como jurídica, legal, económica y socialmente hablando.

Pienso honestamente que lo que denominamos como centralismo excesivo en Colombia puede resolverse en el paso que nuestro País debe dar para crear una Administración intermedia y conectar el poder central, ajeno, lejano, desprendido de los ciudadanos en sus territorios, con las alcaldías y gobernaciones, ese poder local o regional más apegado en el día a día de las poblaciones urbanas y rurales.

Esa conexión, ese poder intermedio, es el que denomino como Autonómico: unas autonomías para Colombia que deberían ser planteadas con la generosidad, que unidos en la diferencia y pensando en el bien de Colombia y su democracia, deberían garantizar un país mejor, alejado cada vez más de la corrupción, el despilfarro, la violencia y de las desigualdades que tanto lo lacran, y así poder entrar en caminos de mayor legalidad, concordia, paz y bienestar.