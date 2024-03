Constituyente: El portal directo a una dictadura de izquierda

En este punto se hace necesario recordar que las reglas de la democracia no están al arbitrio del gobernante de turno, de allí que Colombia no sea una autocracia. Aun con sus reparos, en nuestro país el sistema de frenos y contrapesos funciona, posibilitando que las otras ramas del poder público actúen como contención frente a las “ocurrencias” del primer mandatario. El presidente de la República debe entender que los colombianos no firmamos un pagaré en blanco para que fuese diligenciado por él o por los “tecnócratas” designados y nombrados por este gobierno.