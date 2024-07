Constituyente vuelve y juega

El presidente de la Corte Constitucional, en la conmemoración de los 33 años de la Constitución, criticó la propuesta de convocar una asamblea constituyente cuando no se ha implementado plenamente la vigente, la cual no debe estar sujeta a cambios arbitrarios. Más allá de estar de acuerdo o no, el magistrado incursionó en política y sus opiniones podrían generar impedimento al momento juzgar la ley de convocatoria. Equivocó su rol.