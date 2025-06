Constituyente y plan pistola

El objetivo es claro: perturbar el ejercicio electoral, intimidar la disidencia y en la medida en que no se dispone del control sobre la fuerza pública, reemplazar a la misma, como factor de fuerza, con el crimen organizado.

No se busca la masacre masiva. No fue eso lo que mantuvo en el poder a Maduro. En sociedades como la nuestra, que han perdido la capacidad de sacrificio personal por la causa de la democracia y la defensa de las libertades, no se necesita un esfuerzo violento masivo para acorralar a la mayoría. Basta, como lo calculan con milimetría siniestra los articuladores terroristas del M19 que manejan las agencias claves del gobierno y sus perversos y ocultos asesores venezolanos y cubanos, con ejercer la violencia mortal de manera selectiva y oportuna para doblegar la voluntad de la ciudadanía y alinear a los centros de poder económico, político, jurídico y mediático de la sociedad.