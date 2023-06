Convergencia por la patria

La situación de las últimas semanas, y especialmente los últimos días, ha sido sumamente grave para el presente y futuro de nuestra democracia. Todo comenzó con un capítulo que podría haber sido extraído de un exitoso libro, pero lamentablemente no es producto de la imaginación de un talentoso escritor, sino la realidad de lo que está sucediendo en Colombia en torno a un Gobierno y un gobernante que, con este episodio y muchos más por venir, está poniendo en jaque no solo su liderazgo, sino también nuestra democracia.

El incidente del famoso robo de una maleta en el apartamento de la destituida Laura Sarabia se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Si ella, en representación del Gobierno, no lo hubiera calificado de esta manera y no se lo hubiera comunicado a un hombre que entiende mejor que nadie lo que constituye un tema de seguridad nacional, las cosas no habrían tomado este rumbo.

En una entrevista con el general (R) Guativonsa, publicada en este medio de comunicación, el general afirmó lo siguiente: “Yo sí la llamé porque leí el escándalo y me pareció grave y no tenía ni idea. Pero fue cuando publicaron lo del polígrafo. Yo la llamé por solidaridad con ella, porque cuando SEMANA publicó el tema de la señora Marelbys Meza, no me pareció tan grave y llamé a preguntarle de qué se trataba y le pareció extraño que la señora dijera que se había perdido dinero, y el tema era el polígrafo, y ella me dijo que era un tema de seguridad nacional”.

Aquí es donde surgen las inconsistencias y parece que se le está ocultando algo al pueblo colombiano. Espero que la Fiscalía pueda arrojar luz sobre esta verdad y que la señora Sarabia pueda justificar por qué el robo del maletín se consideró un asunto de seguridad nacional.

Si el maletín, en vez de dinero, lo que hubiera contenido eran documentos o elementos que pusieran en peligro los objetivos de seguridad nacional (que son conservar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial, generar condiciones de seguridad para enfrentar amenazas externas y apoyar a las fuerzas de seguridad internas según lo dispongan los órganos competentes), claramente se hubiera podido determinar una legítima causa en tanto fuera delito contra la seguridad del país; sin embargo, al ser dinero lo robado (según lo dicho por la misma Sarabia), debería haberse tratado como una denuncia de un delito común ante la Fiscalía General de la Nación.

Esta situación ya ha llevado a la destitución de dos personas de máxima confianza del presidente, y a pesar de la relación existente, el presidente Petro ha actuado como corresponde. Sin embargo, esto tendrá dos consecuencias muy graves para su mandato.

En primer lugar, su credibilidad y gobernabilidad se han perdido por completo. Los tres proyectos que eran sus líneas rojas e innegociables, demostrando su determinación al no importarle perder su coalición, no parecen viables ahora que ha perdido la capacidad de gobernar de manera efectiva. Las reformas en los ámbitos de salud, laboral y pensiones, que se esperaba que se aprobaran antes del 16 de junio en la legislatura actual, parecen muy difíciles de lograr debido a la falta de gobernabilidad. El poco tiempo que queda en el Congreso, incluso si se convocan sesiones extraordinarias, no parece suficiente para su aprobación.

En segundo lugar, esta situación debilita al Gobierno del cambio y pone en peligro su gobernabilidad. Para recuperarla, al presidente Petro no le quedará más remedio que acordar, a pesar de sus reticencias, una negociación con la oposición y con los demás líderes del país, que ahora están fortalecidos.

Los que hacen la oposición tendrán en sus manos el desprestigio del Gobierno y sus aliados del Pacto Histórico, así como de otros partidos aliados, si deciden continuar apoyando al Gobierno y asumir las consecuencias en las elecciones regionales. Es probable que surjan más denuncias y acciones como resultado del enfrentamiento entre Benedetti y la señora Sarabia.

En este contexto, la democracia está en peligro, y un Gobierno sin gobernabilidad, como lamentablemente parece ser el caso, tendrá graves consecuencias para nuestra economía y convivencia. Esto será aprovechado por grupos al margen de la ley que están negociando una paz total con el Gobierno y que seguirán debilitándolo.

Dadas las circunstancias actuales, será muy difícil para el Gobierno recuperar su capacidad de negociación, especialmente considerando unas fuerzas militares debilitadas y un enfrentamiento sin precedentes con los demás órganos del poder, como la Fiscalía y el consejo de estado, sin mencionar un Congreso que se les ha escapado de las manos. Si el ejecutivo sigue mostrando falta de respeto hacia el legislativo, esto podría llevar a nuestro país a situaciones comparables a las de Venezuela.

La solución está en nuestras manos. Debemos llevar a cabo una gran convergencia por la patria. El Gobierno debe llegar a un gran acuerdo nacional si desea recuperar algo de gobernabilidad. Por otro lado, los partidos de oposición deben dejar de lado sus intereses individuales y trabajar juntos para condicionar al Gobierno. Esta será la mejor oportunidad para que la oposición esté totalmente fortalecida, pero solo será posible si invitan a los gremios empresariales, los trabajadores, la juventud y la sociedad civil a unirse a esta gran convergencia. Juntos podemos invitar al Gobierno a alcanzar un gran acuerdo nacional que permita que nuestro país siga avanzando sobre lo construido y evite los peligros que surgen de las acciones cuestionadas del gobierno.

Si, por el contrario, el gobierno mantiene su posición y su soberbia, y pretende seguir gobernando como lo ha venido haciendo, sumado a las consecuencias de los hechos de la semana pasada, las implicaciones para nuestra democracia, economía y convivencia serán catastróficas. Esto será aprovechado por grupos al margen de la ley y llevará a un deterioro aún mayor de la situación. Depende de todos nosotros llevar a cabo esta gran convergencia por la patria y presionar al gobierno para que logre un gran acuerdo nacional.

Esta columna fue escrita antes del escándalo de los audios expuestos en este medio de comunicación, en los que Armando Benedetti asegura, entre otras cosas, el ingreso de más de 15.000 millones de pesos no reportados en Cuentas Claras para la campaña presidencial de Petro y unas actuaciones bastante turbias en torno al Gobierno actual.

Llegará el momento de hablar del tema en este espacio, sin embargo, todo sigue apuntando a la tesis de esta columna y es la de lograr la convergencia nacional para recuperar nuestra patria.