¿Coraje sin vulnerabilidad?

Se nos exige ser valientes. La sociedad suele premiar más a aquellos cuya capacidad de aguante es superior y de alguna manera se justifica más a todos los que escapan del dolor bajo la afirmación que las lágrimas no son de valientes. Guarda las lágrimas para otra cosa que valga la pena, no llores que no pasa nada, no te sientas triste, frases de cajón que seguramente todos hemos dicho o escuchado alguna vez.

¿Se han preguntado por qué nuestra sociedad premia más lo que es superficial que el hecho mismo de mostrar los verdaderos sentimientos? Al demasiado sensible se le tilda de flojo y al que pone sus emociones sobre la mesa se le mira muchas veces con desdén.

Hay una autora que marcó mucho mi forma de ver el mundo, el autoconocimiento y el liderazgo de inspiración. Se trata de Brené Brown, psicóloga social con una charla TED sobre vulnerabilidad que tiene más de 50 millones de visitas.

La magia de su charla y sus libros la llevó a que esté ahora en Netflix con un documental donde es protagonista, The Call to Courage (Sé valiente) en el cual hay un llamado a la reflexión donde la invitación es a elegir la fuerza, el coraje en contextos donde vivimos permanentemente pensando en la opinión de los demás y que hace al final una cultura liderada por el miedo y el exceso de control sobre la incertidumbre.

Lo más relevante de Brown es su clara invitación a tomar de frente la vulnerabilidad y entender que es una condición básica de todos los seres humanos. La reflexión es para no negarla, para vivirla y manejarla. “Se puede medir el coraje de una persona mediante su capacidad para ser vulnerable” diría Brown.

En el documental se pueden encontrar grandes lecciones de liderazgo personal y nuevas vías de hacer conciencia para lograr un mayor impacto en lo que hacemos y con quién lo hacemos. La primera invitación es a lanzarse, a preferir la valentía a la comodidad, a entender que la vida tiene riesgos y que los sueños generan justamente un camino con posibles altibajos y caídas. Por ejemplo, hay muchos que prefieren no tener relaciones sentimentales para no sufrir.

De otro lado, Brown presenta algo que para nuestras creencias limitantes es imposible de entender y es que la fortaleza reside en la vulnerabilidad. Yo creo que tendríamos que superar el paradigma acerca de la concepción de que ser vulnerable es ser débil.

Y es que si vamos a la definición de vulnerabilidad esta es “incertidumbre y riesgo emocional de un individuo en un contexto social”; al final, atributos que también están muy cercanos a la valentía. Es claro entonces que no se trata de esconder los sentimientos o de volverse invulnerable sino de gestionar la emoción y dar el salto, si se requiere, para lograr lo que se busca.

Otra de las lecciones importantes que nos deja esta investigadora se refiere a la gratitud. Para ella las personas alegres son personas agradecidas y no es solo una opinión sino parte de los resultados de una investigación con miles de sujetos donde encontró que la alegría siempre estaba referenciada al lado de la gratitud.

Brown, a mi juicio, es una científica social que encontró mensajes profundamente espirituales y del ser en sus investigaciones. El liderazgo que inspira necesita de mucha más decisión respecto a la observación propia. Hay que ser y no solo hacer, el líder hoy no puede ser solamente un gran orador o solucionador de temas técnicos. Debe entender el contexto y sobre todo conocerse mucho a sí mismo.

La verdad es: pertenecer comienza con la aceptación de uno mismo. Tu nivel de pertenencia, de hecho, no puede nunca ser mayor que tu nivel de aceptación de ti mismo, porque creer que eres lo suficiente es lo que te da el valor de ser auténtico, vulnerable e imperfecto (Brené Brown).