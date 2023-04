Coronell se arrima a la candela

No hay ningún informe periodístico sobre las propiedades supuestamente compradas por Palacino con dinero de los tratamientos médicos. Por eso Coronell no lo cita.

Afirma Daniel Coronell en losdanieles.com (abril 2) que la Fiscalía imputará a Álvaro Uribe por calumnia e injuria por haberlo llamado narcotraficante en 2017. Fui al Lexicón de colombianismos, de Mario Alario di Filippo, a leer la definición de la expresión ‘El que tiene rabo de paja no se arrima a la candela’: “Quien tiene un pasado dudoso, o ha cometido deslices, no debe ponerse en ocasión de que se le recuerden, principalmente criticando iguales o parecidas faltas cometidas por otros”. Escontrario a derecho acusar sin pruebas a Coronell. Empero, en el ejercicio profesional de la calumnia, Coronell supera a muchos. Lleva más de diez años lanzando acusaciones falsas contra Carlos Palacino, el expresidente de Saludcoop.

Señala Coronell: “Mi familia y yo fuimos implacablemente seguidos” por agentes del DAS y agrega: “La impunidad de la que ha gozado el expresidente lo ha llevado a seguir repitiendo sus infamias”. Coronell invoca la persecución en su contra, pero no reconoce la que él perpetró contra Palacino y familia, con plena impunidad, sin agentes secretos, pero con letales falsedades. El perseguido se volvió verdugo. Examinemos la última infamia, cometida en losdanieles.com (enero 15/2023). Indicó Coronell que el juzgado 49 penal del circuito de Bogotá “encontró evidencias de que Palacino se apropió de dineros públicos que debían estar destinados a tratamientos médicos de los afiliados a Saludcoop. Con esa plata compró propiedades en Colombia y en el exterior, hizo préstamos a socios y adquirió vehículos de alta gama”.

La acusación es precisa, pero falsa. Palacino no ha sido condenado por aprovechamiento personal o enriquecimiento ilícito por ninguna autoridad. Lo fue el año pasado por peculado por apropiación a favor de Saludcoop, no a favor suyo. El fallo, que está apelado, no es imparcial porque se basa en un peritazgo desfavorable de la Fiscalía mientras desconoce un peritazgo favorable a Palacino de la Superintendencia Nacional de Salud. En el juzgado 49 no hay prueba de que Palacino haya tomado dineros de la salud para comprar propiedades o vehículos o hacer préstamos. La sentencia de 318 páginas nada dice sobre ese infundio. Coronell negó la rectificación pedida por Palacino, aduciendo el “amplio acervo probatorio que existe en medios de comunicación sobre el uso indebido que hizo usted de los recursos de la salud puestos bajo su cargo”.

Observen al calumniador en cámara lenta. Primero alega que un juez encontró evidencias de la compra de propiedades y vehículos. Luego señala que la prueba está en publicaciones de prensa. Primero la prueba la tiene un juez y después ya no es el juez. Es el retrato de un mentiroso. No hay ningún informe periodístico sobre las propiedades supuestamente compradas por Palacino con dinero de los tratamientos médicos. Por eso Coronell no lo cita. El enriquecimiento ilícito de Palacino con dineros públicos forma parte de la persecución implacable de Coronell, similar a otra artera imputación nunca probada de 2017: “Usando los dineros públicos de la salud y dilatando los pagos a terceros, Palacino se daba vida de magnate”. Eso no es periodismo investigativo, ese es el estilo de Donald Trump y Fox News, que inventan de mala fe lo que se les viene en gana.

El Tiempo despidió al caricaturista Matador por golpear a su esposa hace diez años en avanzado estado de embriaguez, pero una acusación falaz de Coronell hace tres meses en sano juicio no genera consecuencias. La temporada de bullying de Coronell terminará algún día, como llegó a su fin la persecución rabiosa del senador Joseph McCarthy, famoso por vapulear y vilipendiar a sus víctimas blandiendo cualquier amago de prueba.}

En 2022, Coronell fue condecorado como periodista del año porque: “Confronta los hechos, indaga, esculca y aporta pruebas para interpelar al poder que se extralimita”. Es entendible que un jurado no pueda detectar cuando el galardonado aporta pruebas y cuando se las inventa.

Sin quererlo, Gustavo Petro reivindicó a Palacino. En el Senado dijo, el 27 de agosto de 2019, que no iba a defender a Palacino, pero precisó: “Cuando se intervino Saludcoop, Saludcoop no funcionaba mal. Saludcoop se había ganado el mercado privado de la salud. Saludcoop estaba funcionando en el momento bien y avanzaba hasta convertirse en la principal EPS del país.” Saludcoop ya era, al ser intervenida, la mayor EPS del país. Quien la llevó a ese lugar fue Palacino, el fundador y único presidente durante sus 15 años de existencia. El artífice del buen funcionamiento de la EPS era Palacino. Petro lo reconocía indirectamente. Saludcoop no podía funcionar bien, como señaló Petro, sin Palacino.