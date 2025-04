Corriendo la cerca

Es claro que desde el 2022 el gobierno está apuntando en dirección al 2026 y no ha escatimado esfuerzo alguno para adelantar la campaña, incluso desde el mismo palacio de Nariño; para ello cuenta con el apoyo incondicional de medios de comunicación estatales que le sirven para promocionar su ideología, emplea el discurso para descalificar a quienes lo precedieron, siembra odio y polariza a la población, amenaza públicamente a quienes no comparten sus pensamientos, descubrió el hechizo de la televisión y la usa para incitar a un ‘estallido social’ (léase guerra civil), evade las responsabilidades y siempre le echa a otros la culpa de sus desaciertos, impone decisiones ideológicas para afectar a su gran enemigo, la oligarquía, pero estas afectan principalmente a las personas más vulnerables y de escasos recursos.

No se puede negar que el jefe de gobierno está empeñado en generar una insurrección para que frente al caos y la anarquía que esto produce pueda convertirse en el dictador de un país que odia; son muchas las demostraciones que llevan a plantear esta posibilidad, como la solicitud de compartir lo que ha calificado como “nuevo himno de la revolución”, afirmando que ‘Podría ser un buen himno para la revolución colombiana que quiero comience como respuesta a la tiranía y el engaño’, según registran algunos medios de comunicación. Parece que no se ha dado cuenta de que sus días en la organización criminal del M19 ya debieron quedar en el pasado, pero parece que está tratando de darle un nuevo respiro para que posiblemente formen las milicias que requiere para doblegar por la fuerza la voluntad de los colombianos.

El gobierno insiste en aprobar a como dé lugar las reformas a la salud y laboral que el Congreso, representante legítimo del pueblo, no les ha aprobado por ser de efectos negativos para el país; la cabeza del ejecutivo insiste en convocar movilizaciones para intimidar a los congresistas y a la sociedad en general, buscando que le aprueben ‘a la brava’ sus nefastas reformas. Argumenta que el pueblo “decida si quiere ser esclavo o quiere ser libre y digno”, pero lo que no menciona es que el pueblo a que hace referencia está constituido solamente por las personas que manipuladas son traídas en buses del sur del país y alojadas en la Universidad Nacional para que hagan presencia en la plaza de Bolívar, así como por aquellos sindicatos comunistas que no quieren trabajar, sino que son remoras que quieren vivir chupando del gobierno y arruinando las empresas; estos no son la representación real del país.