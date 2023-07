Corrupción en hombros

Como si se tratara de un héroe local o de una superestrella que llega de gira a una ciudad, los habitantes de Sahagún, Córdoba, rodearon la camioneta que llevaba al exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías. Con camisetas de la selección Colombia o rojas, en alusión al Partido Liberal, los sahagunenses aplaudían con júbilo el paso de la caravana que llevaba al exsenador. El recibimiento era el de un prócer de la independencia y no el del regreso a la libertad de un político que estuvo preso, condenado por haber recibido 1.600 millones de pesos en uno de los escándalos de corrupción más grandes de Latinoamérica, el de Odebrecht.

El episodio hace recordar también cuando el exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar recobró la libertad en mayo de 2015. El coronel de la Policía fue condenado en 2013 a nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado al comprobarse que fue elegido en el 2004 con el apoyo de las autodefensas. Dos años después, cuando quedó en libertad condicional, fue recibido en el aeropuerto de Bucaramanga con una caravana que lo llevó por toda la capital santandereana. Luego, se ofició una misa cerca a la Gobernación de Santander, donde su hijo Richard Aguilar ocupaba la silla de jefe del departamento, a la que asistieron cerca de 2.500 personas. “Bienvenido a la libertad, coronel”, se leía en varias pancartas, mientras sus seguidores gritaban: “Arriba, coronel”. Tres años después, Hugo Aguilar fue recapturado, cuando se comprobó que pretendió ocultar una fortuna de miles de millones de pesos, poniendo sus bienes a nombre de terceros para no pagarles a sus víctimas. Hoy, de nuevo en libertad, sigue señalando a quién apoyar y a quién no en las próximas elecciones regionales.

¿Qué es lo que nos pasa a los colombianos que nos hace valorar como héroes a delincuentes confesos?

La narrativa que se repite una y otra vez es que esas personas “hicieron algo” por sus regiones, mientras que otros solo roban y no hacen nada. ¿Cómo no se dan cuenta los ciudadanos de que lo que invierten en las regiones estos personajes no son más que las migajas que quedan de los robos y despilfarros? ¿No se dan cuenta acaso quienes los vitorean de que mientras siguen viviendo en municipios pobres, donde muchas veces ni siquiera hay agua o las calles siguen sin pavimentar, estos políticos viven en casas de miles y millones de pesos, donde parquean su colección de autos de alta gama? ¿Acaso no se dan cuenta de que precisamente no hay agua ni vías en sus municipios porque esos políticos que reciben en hombros se robaron los recursos para hacer los acueductos y pavimentar las carreteras? Pero, mientras todo esto pasa, sus electores siguen agradeciéndoles y votando por ellos porque les llevaron un mercado o les construyeron una placa huella.

Dar un vistazo al Congreso es comprobar que los colombianos seguimos reeligiendo una y otra vez a esos mismos que nos roban. Ahí están los congresistas puestos por los mismos clanes políticos que llevan décadas lucrándose de la política, intercambiándose los puestos entre hermanos, esposas, hijos y amigos.

En un ejercicio periodístico hecho en días anteriores en Caracol Radio, busqué quiénes eran los senadores que menos asistían al Congreso. La sorpresa fue grande al percatarme de que, de los tres senadores que menos asisten a plenarias, dos son herederos de estos clanes políticos. La tercera es Aída Marina Quilcué, lideresa del pueblo nasa, que no asistió a 10 de las 30 plenarias de la pasada legislatura. Los otros dos senadores que poco van al Capitolio son John Moisés Besaile Fayad y Nadia Blel Scaff.

El primero, Johnny Besaile, es hermano de Musa Besaile, quien aceptó cargos por concierto para delinquir al reconocer que su elección a la Gobernación de Córdoba en 2003 se dio con apoyo de los paramilitares. John es también hermano de Edwin Besaile, procesado actualmente por el llamado cartel de la toga por tratar de desviar la investigación que se le sigue por ser parte de otro cartel, el de la hemofilia. La Fiscalía ha determinado que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y los hermanos Musa y Edwin Besaile se aliaron en un plan criminal para quedarse con los recursos de regalías destinados a la atención de falsos pacientes de hemofilia de Córdoba, para con este dinero financiar la campaña a la gobernación de Edwin Besaile en el 2016.

Nada de esto les importó a los cordobeses, que eligieron al tercer hermano Besaile al Congreso para que ni siquiera asista a los debates.

Lo mismo pasa con Nadia Blel Scaff, que ha sido elegida cuatro veces en el Congreso, sin importar que su padre, Vicente Blel Saad, haya sido condenado por apoyos paramilitares. Su hermano es el actual gobernador de Bolívar.

Y si seguimos departamento por departamento, vamos a encontrar decenas de personajes iguales de la política regional.

El próximo 29 de octubre cada departamento elegirá a gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. La lista de aspirantes en todo el país está llena de políticos corruptos, herederos de los clanes políticos y personajes cuestionados. Está en cada colombiano decidir por quién vota.

No tengo mucha esperanza de que algo cambie. Los mismos cuestionados llegarán al poder y se seguirán alternando entre cargos regionales y el Congreso, mientras los colombianos seguirán quejándose por la corrupción y la incapacidad de este país de salir adelante. Claro, aunque haya votado por ese candidato que sabe que es un corrupto, pero al que le está muy agradecido porque le dio un puesto o un mercado, o pavimentó un camino en su pueblo.