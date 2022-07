Cosas de “niñas”

Colombia es un país de contrastes. Solo aquí ocurren cosas que muestran que vivimos en una constante contradicción. Solo aquí se captura por corrupción al zar anticorrupción, como hace algunos años. Solo aquí se señala de secuestrador a un hombre como Sigifredo López, que estuvo secuestrado 11 años. Solo aquí se cancela la liga de fútbol femenino el día antes de que se inaugure la Copa América de Fútbol Femenino.

Sí, este es un país de contrastes y contradicciones.

A pesar de que se venía haciendo un gran esfuerzo para realizar la Liga Profesional Femenina, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, anunció que no va más el torneo profesional de mujeres, pues los clubes manifestaron no tener capacidad económica para sostener una nómina femenina.

Hasta la semana anterior, solo seis clubes estaban dispuestos a tener un equipo profesional para competir en la liga: América, Santa Fe, Millonarios, Nacional, Pereira y Cortuluá. Atlético Bucaramanga y Llaneros habían manifestado su intención de participar, pero luego desistieron. Así que con solo seis equipos en juego es imposible llevar a cabo un campeonato, pues se necesitan al menos ocho para armar un octagonal.

¿Cómo es posible que un país se muestre frente a un continente como la sede del fútbol femenino en América Latina, al tiempo que decide cancelar su liga local?

A pesar de que desde el Ministerio del Deporte se asignaron 1.500 millones de pesos para apoyar al fútbol femenino, según el presidente de la Dimayor, estos equipos de mujeres siguen sin ser llamativos para los patrocinadores, por lo que es imposible continuar.

La ola de indignación ante la cancelación del torneo no se hizo esperar. Las mismas jugadoras de la selección Colombia femenina de fútbol levantaron las manos mientras sonaba el himno nacional durante su partido inaugural de la Copa América, en señal de protesta por lo que está sucediendo. Vanessa Córdoba, jugadora del Deportivo Cali, publicó en sus redes sociales: “Merecemos vivir nuestra profesión dignamente”. Nicole Regnier, quien ha jugado en Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Servette de Suiza, entre otros equipos, publicó: “¡Fútbol femenino con garantías! Estoy con ustedes. ¡Vamos, mi Selección! ¡Apoyo a muerte!”. Radamel Falcao García también trinó: “¡Gracias por todo el esfuerzo y todo el amor por la camiseta! ¡Sepan que el país está con ustedes!”. Y la lista de mensajes de apoyo y protesta siguió.

Las críticas llovieron desde todos los rincones, al igual que la indignación contra los dirigentes deportivos, pues es evidente que para ellos el fútbol femenino sigue siendo “cuestión de niñas” que quieren jugar al fútbol, pero que no las respetan como deportistas de élite. Nuestros dirigentes deportivos miran a las mujeres futbolistas por encima del hombro, se refieren a ellas con desdén. Hierve la sangre escuchar a Jaramillo decir, así como si nada, que a estas jugadoras se les acabó el contrato y que ahora deberán esperar a ver si, al menos, se puede organizar una liga aficionada.

¿Ustedes se imaginan que un día cualquiera el presidente de la Dimayor saliera y les dijera a los jugadores de los clubes que a partir de la fecha ya no hay más liga? ¿Que Daniel Ruiz llegara a su club, Millonarios, y se encontrara con que se acabó? ¿O que Carlos Bacca aterrizara de Europa y el presidente de la Dimayor le dijera que le toca esperar a que una liga aficionada lo reciba? Estas mujeres futbolistas son deportistas que merecen respeto, un trato digno y que han llegado a donde están con las uñas, luchando contra la indiferencia y la burla de un país que no quiere tomarlas en serio.

Mientras en Europa la Copa Femenina de Fútbol se celebra desde 1997 con estadios a reventar y en Estados Unidos las jugadoras son verdaderos ídolos, que son perseguidas para una foto o un autógrafo y que inspiran a millones de niñas y mujeres, en Colombia nuestras jugadoras deben buscar hoy qué hacer, en medio de la discriminación.

Pero llegar a estos niveles de aceptación del fútbol femenino en Europa y Estados Unidos no fue algo mágico que surgiera por generación espontánea.

En Europa, la Uefa, desde 2012, estableció que las 53 asociaciones debían presentar proyectos para reforzar el futbol femenino, con objetivos financieros y estratégicos específicos, incluyendo trabajos de marketing y promoción.

En Estados Unidos, después de seis años de reclamaciones, las jugadoras de la selección nacional lograron la igualdad salarial, tras un acuerdo con la Federación de Fútbol de ese país.

Es obvio que se necesitan acciones para avanzar, que los esfuerzos deben ser mayores, pues es algo novedoso que toma tiempo. Pero no se van a conseguir patrocinadores si no se sale a buscarlos, si no hay propuestas que puedan ser seductoras para ellos. No puede seguirse sosteniendo que casi que es “culpa de ellas” que este espectáculo no sea aún rentable económicamente.

Dicen los que conocen que el tema de fondo es que, la realidad, hay una tremenda desidia de parte de la Dimayor y de los equipos para buscar nuevos patrocinios porque no hay gente encargada exclusivamente de esta misión, de forma tal que quienes trabajan por el fútbol masculino, que ya tienen suficiente trabajo, no tienen tiempo, ni espacio, ni maneras para impulsar un nuevo producto como el fútbol femenino.

Es el momento de sostener la liga femenina. Nunca antes en la historia del país la gente había estado tan interesada en el tema, nunca antes habíamos tenido cubrimientos en grandes medios de eventos como las ligas y copas como ahora.

Esta columna surgió después de ver el partido Portugal-Suiza con mi hijo de 12 años, que al terminar de verlo exclamó: “Yo no sé por qué dicen que el fútbol femenino es aburrido. Es buenísimo”. No es cuestión de niñas.