Cuando Petro acusó a Pastrana

Pastrana también tiene su Nicolás. No un hijo codicioso, sino un hombre honrado injustamente aniquilado por su Gobierno.

Hace años, Gustavo Petro acusó a Andrés Pastrana por la financiación de su campaña. Pastrana, el único expresidente que no está hipotecado al Gobierno, pide hoy un juicio político contra el actual mandatario por los dineros recibidos por Nicolás Petro: “Hoy el penalmente responsable por la violación de los topes electorales es el presidente, en este caso el candidato presidencial, y su gerente de campaña. Petro se está escudando en su hijo para no aceptar la responsabilidad que lecorresponde a él”. Es hora de que se sepa si es cierta o no la vieja acusación de Petro según la cual en la elección de Pastrana en 1998 hubo financiación ilícita. En la quiebra del Banco del Pacífico, el representante a la Cámara Gustavo Petro encontró una sorpresa.

Ese banco era filial de un banco ecuatoriano del mismo nombre, con casa matriz en Guayaquil. En Colombia era una entidad financiera insignificante, que se cerró en 1999. Afirmó Petro en El caso del Banco del Pacífico (Intermedio, 2005), libro que no tuvo eco, que el banco hizo giros al exterior en 1998-99 por 30 millones de dólares, según certificó el Banco de la República. El Emisor no reveló, por la reserva bancaria, quiénes fueron los beneficiarios de esos giros, que en el bienio anterior apenas llegaron a 3 millones de dólares.

El escritor Petro anotó que los giros fueron “un verdadero sifoneo de recursos hecho por pastranistas en plena campaña electoral presidencial” y añadió que el Pacífico fue “manejado dolosamente por la flor y nata del pastranismo”. ¿Qué relación había entre el Pacífico y la campaña de Pastrana? Luis Alberto Moreno. Era el gerente de la campaña, el amigo y aliado de Pastrana y el presidente de la Junta Directiva del Banco del Pacífico, casa matriz del Ecuador. El libro señala: “Pastrana se dedicó a perseguir al Banco Andino para convertirlo en la cortina de humo que ocultara lo hecho por sus amigos en el Banco del Pacífico” y “El Gobierno de Pastrana decidió no investigar el Banco del Pacífico y construir un ‘chivo expiatorio’ en el Banco Andino”.

¿Fue saqueada la filial colombiana del Pacífico para financiar la campaña de Pastrana contra Horacio Serpa? No está demostrado, como no se ha probado que haya otros aportes indebidos a la campaña de Petro. Los giros al exterior deben revelarse. Los papeles del Banco del Pacífico ya son archivo histórico, pues el banco fue intervenido hace 24 años. A Petro y a Pastrana les conviene que se conozcan los nombres de quienes recibieron esos 30 millones de dólares. ¿Fueron solo operaciones de comercio exterior? Además, para desvirtuar o comprobar la denuncia de Petro se deben publicar los movimientos de la cuenta que Luis Alberto Moreno abrió en un banco de Bahamas para manejar dineros de campaña en 1998. La verdad debe siempre saberse aunque hayan pasado años desde las acusaciones iniciales.

Las imputaciones del Gobierno Pastrana contra el Banco Andino y su dueño, Nicolás Landes, sí fueron manifiestamente falsas, como consta en Los farsantes (Hombre Nuevo Editores, 2003). El Andino fue otro banco ecuatoriano que operó en Colombia. La liquidación del Andino devolvió a los acreedores todo su dinero, mientras que en el Pacífico sí hubo un faltante. ¿Quién se lo quedó? ¿Terminó en Bahamas? El Andino fue intervenido en mayo de 1999 porque estaba descapitalizado, no por fraude. En septiembre de 1999, el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, y la directora de la Dian, Fanny Kertzman, se inventaron un inexistente hurto de los impuestos de renta recaudados en sus sucursales. Ese infundio quebró al Banco Popular del Ecuador, dueño del Andino. Andrés Pastrana sabía de la honorabilidad de Nicolás Landes.

En 1998 le recibió 100.000 dólares para la campaña y antes le recibió aportes en 1994 y en su elección como alcalde de Bogotá. Landes no era el Hombre Marlboro. ¿Por qué el Gobierno Pastrana inventó que era un delincuente? Pastrana y Landes eran amigos. Pastrana estuvo en la casa de Landes en Golden Beach, Florida, poco después de perder las elecciones en 1994. ¿Por qué el Gobierno Pastrana persiguió con tanta saña a Landes? Según Landes: “El Gobierno se jugó entero para esconder los vínculos de sus principales funcionarios con el Banco del Pacífico. Fue una jugada maestra, perfectamente ejecutada, donde toda la condena pública fue dirigida contra el Andino, mientras tendían una cortina de humo frente a Pacífico”. Pastrana también tiene su Nicolás. No un hijo codicioso, sino un hombre honrado injustamente aniquilado por su Gobierno.