De Alligator Alcatraz a nuestras mazmorras: la hipocresía que apesta

La Corte Constitucional declaró el “estado de cosas inconstitucional” en nuestras cárceles en 1998. Veinticinco años después, el diagnóstico no solo sigue vigente, sino que ha hecho metástasis. El verdadero cáncer no está en las prisiones formales, con su ya escandaloso hacinamiento del 120 %. El horror, la verdadera vergüenza nacional, se vive en las estaciones de policía y las URI.

Hablemos con la brutalidad de las cifras. La Defensoría del Pueblo constató un hacinamiento del ¡2.000 %! en una estación de policía, la 19 Riohacha. No es un error tipográfico. Es la traducción matemática del apocalipsis: celdas diseñadas para cuatro personas alojando a sesenta. Cada detenido dispone de menos de 0,7 m² para existir, el espacio de un ataúd.

Y en ese ataúd en vida, las condiciones harían sonrojar a un carcelero medieval. No hay baños. Repitámoslo para que se entienda la dimensión de la barbarie: NO HAY SANITARIOS. Los reclusos defecan y orinan en bolsas y botellas que duermen junto a ellos, en un hedor perpetuo a excremento y desesperación. Duermen en el concreto puro, entre sus propios desechos. No hablamos de la falta de un colchón, sino de la ausencia de la más elemental dignidad humana.