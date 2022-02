De la coalición a la colisión de la esperanza

No sé si en el corto tiempo que nos quede logremos superar esta desconexión y representar por fin las necesidades de los ciudadanos, desarrollando un rumbo colectivo de país.

Después de creer que las consultas iban a ayudar a rescatar proyectos individuales y convertirlos en colectivos, las consultas y coaliciones se quedaron en lo que siempre han sido: un pequeño club de líderes que se habla entre sí, directa o indirectamente, que hacen política en redes y que poco o nada están conectados con los ciudadanos, con sus necesidades, con sus sentimientos y, mucho menos, con su intención de voto.

La poca conexión no quita su experiencia, títulos y dignidades, tampoco quita su intención real de hacer las cosas bien. El problema radica en que siguen creyendo que las soluciones, los problemas, las acciones y hasta las palabras que deben decirse, son las que ellos creen. Es esta superioridad moral que todos notamos con la que hablan y que solo los aleja más de los ciudadanos a los que intentan acercarse. Bajan línea en nombre de la tolerancia y la pluralidad, pero dan la sensación de ser tan intolerantes que no conciben congeniar las diferencias entre ellos mismos —ni hablar de integrar en un proyecto superior a los que piensan diferentes—. Además, olvidaron que el sentido de la representación política implica que no se representa lo que uno mismo y su experiencia indican, sino que se representan los intereses y emociones ciudadanas, para lo que solo hay una estrategia que muy pocos pueden lograr: conectar.

Conectar con el cansancio de trabajar sin tener condiciones mínimas de vivir, conectar con el miedo de salir a la calle y que tu vida esté en riesgo, conectar con la injusticia de pagar alto por derechos básicos como salud, educación y recibir malos servicios, conectar con la felicidad de tener tiempo para jugar con los hijos, la tranquilidad de pasear con los ancianos, y la alegría de disfrutar a la familia y amigos.

La verdad es que colisionaron todos los candidatos que creían que sus ideas son las mejores porque fueron demostradas en estudios, en otros países o tiempos pasados, colisionaron las ideas firmes como una roca, en caras de hombres serios, rudos, que aún con los mejores asesores de marketing, no alcanzan a ocultar su sentimiento de superioridad o verse cercanos, aunque se arremanguen la camisa, aflojen el cuello o levanten un niño.

Las coaliciones colisionan con una sociedad en movimiento, a la que se le suman enormes efectos emocionales y socioeconómicos de la pospandemia, colisionan con sentimientos de incertidumbre y ansiedad, con la caminata rápida para llegar a tiempo a trabajar después de horas de trayectos y con la maratón para estudiar mientras trabajas y te endeudas.

No sé si en el corto tiempo que nos quede logremos superar esta desconexión y representar por fin las necesidades de los ciudadanos, desarrollando un rumbo colectivo de país. Desafortunadamente, la colisión es evidente y más grave de lo que parece, porque no colisiona solo una coalición electoral, sino también nuestra esperanza.