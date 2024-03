De la paz total a la reelección

Todo esto para decir que el presidente nos ha tenido entretenidos en este debate mientras su principal aspiración y prioridad para lograr estos cambios, y lo más importante para él, es vía la paz total y hacerse reelegir. Ya me imagino lo que están pensando, amigos lectores, cuando hago esta afirmación. “Eso no es posible porque la reelección está prohibida expresamente en nuestra Constitución, salvo que se utilice el referendo o una asamblea constituyente”.

Por eso, al darles carácter político a las disidencias de las Farc y a la Nueva Marquetalia, el presidente Gustavo Petro está reconociendo que si no hay continuidad en un gobierno que firma los procesos de paz, no habrá garantía de éxito para los mismos, tal como les sucedió a estas organizaciones.

No obstante, en una entrevista con este medio de comunicación, expresó: “La instrucción que he recibido del presidente es buscar la mejor reforma a la Justicia sin alterar la Constitución. Pero una vez que hemos convocado a esta comisión de personas notables y expertas, varios de ellos han mencionado la posibilidad de introducir algunos ajustes menores a la Constitución”. Dado el precedente que ocurrió en Venezuela, en que Gustavo Petro fue asesor de Chávez, estoy seguro de que el presidente de los colombianos, a través de las demandas de cada uno de los acuerdos de las mesas de negociación con los grupos al margen de la ley, hará todo lo posible por mantenerse en el poder, tal como lo hizo su amigo Hugo Chávez en Venezuela. Convocando un referendo o una asamblea constituyente, la reelección en Colombia podría convertirse en una realidad.

No podemos dejar de lado un aspecto que forma parte de los acuerdos con los grupos al margen de la ley que ya están en negociaciones con el Gobierno: la permisividad que el Gobierno les está otorgando para que incrementen sus operaciones en el narcotráfico sin que las fuerzas militares y de policía puedan tomar medidas efectivas. Estas fuerzas no pueden hacer más que observar cómo delinquen desde lejos, ya que están obligadas a respetar un cese de operaciones en su contra, debido a los compromisos de la llamada paz total.

Será desde estas regiones que surgirá y se propagará el estallido social que luego se desplazará a las principales ciudades si los acuerdos de las mesas no son respetados. No tengo dudas de que el punto crucial será el mecanismo para permitir la reelección del gobierno del cambio, garantizando así la continuidad de sus políticas y evitando lo que sucedió con el acuerdo de La Habana, que según ellos no tuvo continuidad debido a la llegada de un gobierno que no respaldó la negociación como se esperaba. Por estas razones, titulé esta columna ‘De la paz total a la reelección’.