De vuelta al terror

Primero se creía que era una más de las noticias que dolorosamente se registran a cada rato en el país: la muerte de un policía en un hecho de violencia. Pero luego la noticia empezó a registrarse todos los días: el asesinato del patrullero Jorge Andrés Bernal en San Pablo (Bolívar), el 26 de febrero; el del patrullero Francisco Javier Pacheco Orellano, el 21 de abril, en Carmen de Bolívar (Bolívar); la del patrullero Fernando Murcia Giraldo en Cañasgordas (Antioquia), el 9 de mayo; la de Andry Vanessa Merlano en Santafé de Antioquia, el 22 de junio; la de Luisa Fernanda Zuleta en Yarumal (Antioquia); la de Diego Felipe Ruiz Rincón en Sampués (Sucre)… Los policías muertos suman 61.

No eran hechos aislados. Se trataba del actuar criminal del Clan del Golfo, que decretó un plan pistola contra la Policía. Puso un precio a sus vidas: 20 millones de pesos por cada policía asesinado. Un estímulo a la muerte que explica que casi la mitad de quienes han sido asesinados hayan caído fuera del servicio, cuando se encontraban departiendo en lugares públicos, movilizándose a su casa o, como en el infame caso del patrullero Carlos Alfonso Lemus, atacado cuando asistía al funeral de su mamá, en Lloró (Chocó).

Tras la extradición a Estados Unidos, el 4 de mayo, de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, esta banda criminal quedó en manos de Chiquito Malo, Gonzalito y Siopas, quienes lideran el actuar criminal de esta banda, dedicada al narcotráfico y con presencia principalmente en Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y Bolívar. Se cree que es Chiquito Malo el que dio la orden de pagar por policía muerto.

Estas noticias son un viaje directo al pasado. Es regresar de nuevo a la época en la que Pablo Escobar puso precio a la cabeza de los policías en Colombia: un millón de pesos por un agente, dos millones por un suboficial, tres millones por un oficial y hasta cinco millones por cualquier miembro del Bloque de Búsqueda. Era 1989 y Escobar buscaba presionar al Gobierno de Virgilio Barco para obligarlo a negociar. Exactamente lo mismo hace hoy el Clan del Golfo.

Hoy, cuando el país trata de alguna manera de convivir con la realidad de un desarme de las Farc (que aunque frenó en parte su violencia, vive bajo un manto de impunidad), cuando por primera vez un exguerrillero logra recorrer la vida política y llegar a la presidencia de la república, volvemos al mismo dolor de siempre: la guerra que bebe directamente de la sangre que deja el narcotráfico, que sabe que es su mayor combustible, que pelea el dominio del territorio entre bandas criminales, la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc. Y en medio de este fuego cruzado, los habitantes de estos territorios, pobres todos ellos, que tratan de sobrevivir sin que nadie haga nada para que esto cambie.

Estas bandas criminales buscan ahora presionar al Estado colombiano a negociar una especie de proceso de paz. El 19 de julio, las Autodefensas Gaitanistas, los Caparros, los Rastrojos y grupos mexicanos de Quibdó, entre otros, enviaron una comunicación al presidente electo, Gustavo Petro, en la que afirman estar dispuestos a un cese al fuego: “Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado, estamos dispuestos a pedir perdón, estamos dispuestos a pactar verdad total e integral, estamos dispuestos a reparar y, sobre todo, a no repetir los actos criminales, estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medioambiente contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente, estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones”… dice el comunicado.

Pero en ningún lado afirman que están dispuestos a dejar el negocio de las drogas, a entregar las rutas o a delatar a sus socios.

A pesar de que el senador Roy Barreras ha insistido en que se debe explorar esta posibilidad, para lo cual se exigiría el cese a la muerte de policías, no es posible hablar de diálogos de paz con bandas criminales. Aceptar una negociación con estos criminales con miras a una justicia transicional, a un borrón y cuenta nueva, a una especie de perdón y penas alternativas, sería aceptar el fracaso del Estado, corroborar que en Colombia no hay manera de derrotar a los delincuentes y aceptar que aquí los que ponen las condiciones son los líderes criminales.

Dirán ustedes que por qué sí fue válida una justicia transicional para las Farc y una para las autodefensas, y no para las bandas criminales. Pues porque son orígenes de conflicto muy distintos. La guerrilla nace con una intención de revertir el orden político y llegar al poder para cambiar la estructura del Estado mediante el camino de las armas. A su vez, el paramilitarismo nace como una respuesta al conflicto con las guerrillas, al considerar que el Estado ha sido incompetente en frenar el avance guerrillero. Ambos grupos tenían como fin convertirse en Estado, usurpar el poder e imponer un nuevo orden social, de acuerdo con una ideología política.

Pero nada de eso está presente en el actuar de estas bandas criminales. No son más que bandas de narcotráfico que buscan quitar del camino a sangre y fuego a quienes perturben su negocio de drogas. Son matones y narcotraficantes. No quiere decir que la guerrilla y las AUC no lo fueran, claro que sí lo fueron. Pero su génesis es distinta. Estos criminales no quieren quedarse con el poder del Estado. Solo quieren poder delinquir sin que el Estado les incomode.

Si se permite una justicia transicional para estas bandas criminales, ¿qué vendrá después? ¿Diálogos de paz con traficantes de armas? ¿Con las redes de prostitución? ¿Con los que tratan personas? Con los criminales no se negocia, se acorralan y se combaten.

P. D.: Toda la solidaridad con los familiares de los uniformados asesinados de manera miserable en Colombia. Ojalá algún día pudiéramos detener este ciclo imparable de muerte. n