Debate del Pacto Histórico

El pasado 8 de marzo se llevó a cabo un debate entre los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico organizado por SEMANA en alianza con El Tiempo, moderado por Vicky Dávila y Andrés Mompotes. Estuvieron presentes los precandidatos presidenciales Alfredo Saade, líder cristiano representante de ADA; Francia Márquez, representante del Polo Democrático Alternativo; Gustavo Petro, de la Colombia Humana, y Camilo Romero del Partido Verde, quienes hoy son los precandidatos presidenciales por el Pacto Histórico. En el debate faltó Arelis Uriana del Movimiento MAIS, que por motivos personales no pudo asistir.

El primer tema del debate consistió en saber cuál era la opinión de cada precandidato a la invasión de Rusia en Ucrania, a lo que todos expresaron su rechazo. Se habló sobre la privatización de las cárceles dado el escándalo más reciente del Inpec y Carlos Mattos y sus salidas de la cárcel, a lo que cada uno respondió de manera diferente, pero con el común de no querer privatizar las cárceles.

Después llegó la pregunta de unirse o no con el Partido Liberal y con César Gaviria, a lo que casi todos se mostraron de acuerdo, como dijo Saade: “bienvenidos todos los partidos políticos”. La única que expresó no estar de acuerdo fue Francia Márquez que dijo: “es un error para el país pactar con quien ha sido el padre del liberalismo, y pactar con quien ha profundizado la corrupción que hoy no permite a muchas comunidades vivir en dignidad”.

Se habló también de que, según las encuestas, Petro ganaría la consulta del 13 de marzo y, dado esto, quien sería su fórmula vicepresidencial, Márquez, dijo: “si yo gano la consulta del Pacto Histórico, si algo aprendí en mi casa fue a honrar la palabra y eso significa que el segundo o la segunda en la lista va a ser la fórmula tal como se pactó al inicio de este proceso”. Cuando le preguntaron a Petro dijo que “cumplirá lo que ha dicho, pero no lo que dicen que ha dicho. Dice que construirá un frente amplio para resolver lo de la fórmula vicepresidencial. Saade dijo que la Vicepresidencia se gana con votos y Romero que lo discutirán después del 13 de marzo.

Cuando se les preguntó si aumentarían la edad de la pensión, todos respondieron que no. En cuanto al aborto todos se plantearon de acuerdo con respetar la decisión de la Corte en despenalizar el aborto. El único que no fue Saade: “no estoy de acuerdo que el vientre de una mujer sea ese pabellón que espere al niño para la muerte”.

Entre tantos temas se habló sobre los subsidios, qué harían los precandidatos para bajar el costo de los alimentos, qué pasaría con los fondos privados si llegasen a ganar, entre otros.

Al final hubo preguntas directas. Cuando le preguntaron a Petro si aceptará el resultado de las elecciones respondió: “si no hay fraude”. Cuando le preguntaron a Márquez sobre el machismo en la política, dados los codazos de Alex Flórez a Susana Boreal en plena campaña, ella expresó que Alex Flórez debía salir del Pacto Histórico.

Se les preguntó a los precandidatos si Piedad Córdoba debe quedarse en el Pacto Histórico con todas las investigaciones que se le vienen adelantando, a lo que Saade respondió: “debe quedarse, es una cortina de humo para tapar delitos de Alex Char”. Petro dijo: “el Pacto Histórico debe demostrarle al país verdades, verdades que nos afecten o no nos afecten”. También dijo: “que es responsable de meter a Piedad Córdoba en la lista del Pacto”.

Finalizado el debate se crean muchas dudas para los colombianos. Vicky Dávila les pregunto a todos los precandidatos si son antitaurinos o no, a lo que todos respondieron ser antitaurinos, a lo que después ella dijo: “hay críticos que hacen una comparación de porqué hay gente que está a favor del aborto, pero está en contra de que maltraten un animal, por qué vale más la vida de un animal que la de un ser humano que está en la barriguita de su mamá…”.

Los candidatos dieron sus respuestas, pero sigue sin quedar en claro: ¿Por qué defender a un animal y no a un bebé que está por nacer? ¿Quién tiene el poder de decidir cuál vida tiene valor? Siendo supuestos defensores de la mujer, ¿por qué hay precandidatos que no están de acuerdo con sacar a Alex Flórez del Pacto Histórico? ¿Por qué otros se empeñan en defender a personajes como Merlano, que hoy se encuentran en Venezuela y son resguardados por su gobierno?

¿Cómo hay integrantes que todavía defienden a Piedad Córdoba? ¿Por qué hay precandidatos que buscan alianzas con el Partido Liberal después de criticar sus supuestas maquinarias políticas? ¿No es más de lo mismo? Cada vez son las más las preguntas y las dudas que crea el Pacto Histórico.

Como dijo el ganador del premio Nobel, Luigi Pirandello: “a cada uno su verdad”.