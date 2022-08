Deje que funcione

El principio de una economía funcional es que responda a las necesidades de los consumidores, que no son otras que recibir los bienes y servicios que les interesen al mejor precio posible. Los consumidores pueden ser empresas o personas.

Una aparato productivo no solo funcional sino eficiente es un entramado complejo de diferentes bienes y servicios que logran el fin mencionado anteriormente. No se logra competir en el mundo de la minería del bitcoin si no se tienen fuentes de energía económica, ni se logra desplazar las importaciones de fertilizantes nitrogenados si no se explora, produce y transporta el gas natural.

No se puede explorar petróleo si no se tienen los equipos de sísmica y el conocimiento para identificar los reservorios del oro negro y no se puede ser una potencia en la fabricación de maquinaria, computadores y autos si no se tiene acceso a semiconductores.

Se requiere, para lograr un país competitivo, tener acceso a mano de obra calificada, una demanda interna por bienes y servicios salubre y el acceso a las materia primas necesarias para la producción. Los libros básicos de economía nos enseñan también la importancia del crédito y del sector financiero, sin el cual una persona no podría acceder, por ejemplo, a vivienda hasta que ahorre toda su vida para poder pagarla de contado.

El rol del Estado en una economía también es muy importante. En aquellos sectores estratégicos que se deben fortalecer para que sean competitivos internacionalmente, se debe tener una regulación proactiva que le dé las condiciones, como lo hacen Suiza y Holanda con el queso y Estados Unidos con sus productos agropecuarios.

Las economías de escala basadas en las exportaciones subsidiadas, aunque favorezcan económicamente a ciertos privados, permitieron que primero Japón y después Corea y China se tomaran gran parte de mercados como el de las motos de bajo costo, los televisores y casi todo lo producido masivamente con costo de mano de obra económica.

No nos llamemos a engaño. Los detractores dirán que beneficiar a algunos sobre otros es antiético y que basar la competitividad en el bajo costo de la mano de obra no solo no es sostenible sino que es explotador.

La verdad es que si un país tiene una ventaja competitiva debe aprovecharla porque este mundo globalizado es intolerante ante los ineficientes. O se es bueno y se compite, o se produce en otro país.

Sin embargo, para ser competitivo como país, para garantizar mejor condición de vida a la población, se necesita algo más que el empuje de los empresarios, mano de obre económica y calificada (o por lo menos alguno de los dos) y las condiciones para hacer apuestas de capital. Sin billete nada de esto funciona.

Por eso es por lo que un sector financiero fuerte y sólido, ojalá con buena capacidad en la irrigación de crédito, es importante y debe ser respaldado desde el Estado.

Por último, las condiciones para hacer negocios y aventurarse en apuestas empresariales se deben garantizar. Por ejemplo, el Estado debe impulsar que el marco legal sea estable, que la justicia funcione y que existe un básico de infraestructura para no perder las eficiencias en la producción mediante costos de transporte prohibitivos.

En eso la clase política en gran medida le ha fallado al país con los jueces y su ineficaz administración, el ejecutivo en la construcción de vías y el congreso garantizando que una apuesta de negocio, hecha bajo ciertos supuestos, trasciende en el mismo marco legal que se planteó inicialmente.

El nuevo gobierno, elegido por un pueblo consciente de que los regímenes anteriores no han dado la talla en este aspecto, ha prometido cambiar esta paradoja, con cambios en las diferentes carteras.

Sin embargo, desconoce en gran parte que la economía es integral y ha demonizado las economías extractivas y en general el sistema financiero. ¿Será que no entiende que el crédito de largo plazo es necesario para que surja la economía del crecimiento, que los hogares no pueden hacerse a una vivienda sin el mismo? ¿Será que considera que la agricultura puede funcionar sin abonos que dependen de la exploración y explotación del gas natural y que los bienes se mueven hoy con base en derivados del petróleo como la gasolina y el diésel?

La economía es una sola y requiere, muy al estilo de las filosofías aplicadas en otros campos, de todas las formas de lucha. Donde hay oportunidades de negocio debe aprovecharlas, donde hay necesidades insatisfechas debe coparlas.

Y para esto necesita de bancos, de mineras, de EPS, de industria, de servicios, de jueces, de fuerza pública. Para destrozarla solo se requiere que se le corte una pata de todas las que tiene, como una butaca. Por el bien de todos, ojalá el gobierno entienda esto.