Del caos a la estrategia: el reto del general Pedro Sánchez

El país atraviesa una crisis de orden público sin precedentes, consecuencia de políticas de seguridad erráticas y la falta de una estrategia efectiva para contener la violencia. Como se advirtió en varias columnas, era previsible este escenario cuando la seguridad nacional no es una prioridad. La gestión del ministro saliente, Velásquez, fue deficiente al asumir que la afinidad ideológica del “gobierno del cambio” bastaría para lograr una paz exprés, promoviendo nueve mesas de diálogo con actores de intereses opuestos y sin incluir a todos. Los ceses al fuego, sin verificación, terminaron debilitando la iniciativa operativa de las fuerzas militares, al tiempo que se descuidaba la logística para la guerra.

La designación del general Pedro Sánchez despierta confianza en las Fuerzas Militares, que ven en él a un líder que, más allá de las coyunturas políticas, entiende que su lealtad suprema es con Colombia, con su soberanía y con cada ciudadano que clama por seguridad y tranquilidad. Las Fuerzas Militares, baluarte de la nación, tienen el deber de rodear y respaldar todas aquellas acciones que contribuyen a restablecer el orden y garantizar la estabilidad del país. Colombia exige liderazgo, valentía y decisiones firmes. La historia no recordará las excusas, sino el coraje de quienes, en los momentos cruciales, respondieron al llamado del deber, con honor y compromiso absoluto con la patria.

Es urgente un reajuste en el empleo de las tropas, que ya no enfrentan grupos guerrilleros con afinidad política o ideológica, sino estructuras criminales cuyo principal interés radica en guerras internas por disputas territoriales para garantizar sus rentas ilegales. Por otro lado, como lo señaló el general Sánchez, es prioritario hacer énfasis en fortalecer la inteligencia para no exponer innecesariamente a la tropa en medio de una escalada terrorista que emplea todo tipo de armas no convencionales, como explosivos improvisados, drones, y francotiradores entre otros.