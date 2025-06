Delitos de odio: una amenaza que no podemos seguir ignorando

En Colombia, vivimos un momento de creciente crispación social, alimentado por discursos incendiarios, polarización y el debilitamiento del respeto entre ciudadanos. Aunque aún no existe en nuestro país una tipificación penal clara del “delito de odio”, los efectos de este fenómeno ya están aquí: agresiones motivadas por razones raciales, de orientación sexual, creencias religiosas, ideología política o condición social, muchas veces normalizadas o invisibilizadas.

Pero no se trata solo de normas: se trata de clima social. Esta semana, La Silla Vacía publicó un análisis que evidencia que el presidente Gustavo Petro es hoy el líder con más mensajes agresivos en X, y también el que más mensajes agresivos recibe. Esta doble condición —emisor y receptor de hostilidad— debería encender todas las alarmas. No es un problema de un solo lado del espectro político, sino un círculo vicioso de confrontación, donde cada ataque legitima el siguiente, y la ciudadanía termina atrapada entre trincheras.

No podemos seguir tratando estas agresiones como “hechos aislados” o “delitos menores”. No hay delito menor cuando se humilla, violenta o margina a alguien por lo que es o lo que representa. No podemos ignorar más la necesidad de una legislación clara, de fiscales preparados, de protocolos diferenciados para las víctimas y de una campaña nacional que fomente el respeto en la diferencia.