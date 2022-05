¿Derecho de admisión o Derecho a discriminación?

Escuché con preocupación, pero no sorpresa, el rechazo de un niño en el Liceo Francés por razón de su discapacidad. No me genera sorpresa porque es la realidad de miles de niños con discapacidad que son rechazados por parte de colegios privados en todos los niveles y estratos sociales.

Los colegios, las autoridades y los padres aún no conocen el Decreto 1421 de 2017 que realizó un cambio trascendental en el país, y que establece y obliga a que TODOS los estudiantes con discapacidad deben y PUEDEN estudiar en cualquier institución regular, y su rechazo es considerado como discriminación:

¨Decreto 1421: Artículo 2.3.3.5.2.3.10. No discriminación. Ningún establecimiento educativo podrá rechazar la matrícula de un estudiante en razón a su situación de discapacidad, ni negarse a hacer los ajustes razonables que se requieran. Cualquier proceso de admisión aportará a la valoración pedagógica y a la construcción del PIAR. Asimismo, no podrá ser razón para su expulsión del establecimiento educativo o la no continuidad en el proceso¨.

Adicionalmente, la Ley 1752 de 2017 estableció que la discriminación y el hostigamiento a personas con discapacidad es un delito en el Código Penal colombiano con sanciones que van desde cárcel hasta multa.

Como se lee, el error que vienen cometiendo los colegios privados en negar los derechos a los estudiantes con discapacidad no es menor y reviste de la mayor gravedad y negación de derechos fundamentales. No sólo porque lo establece la ley, sino porque además nos pone muy atrás de países en el mundo en donde esto es ya normal y habitual, es decir donde la inclusión plena es la norma, la obligación y la convicción.

Paradójicamente, Francia es uno de los ejemplos de escuela inclusiva desde hace 17 años, por lo que no tengo duda que la Embajada de Francia y el Señor embajador compartirá con el Liceo los lineamientos de la escuela inclusiva francesa, en dónde los estudiantes con discapacidad van a escuelas regulares públicas y privadas, y no tienen que asistir a ningún programa personalizado como lo expone el rector en su carta.

Si la preocupación del Liceo es que ¨no saben desarrollar programas especiales de educación de manera autónoma ni equipos de trabajo especializado¨ no hay de qué preocuparse, no lo necesita. Los niños irán al mismo salón de clase, con los mismos compañeritos de su edad y estarán liderados por un profe y no un médico, pues no están enfermos y la discapacidad no le imposibilita a aprender, tener amigos, y disfrutar la escuela.

Espero que padres y demás estudiantes del Liceo se manifiesten también públicamente frente a esta grave situación, pues a quienes más beneficia el ingreso de un niño con discapacidad, no es a él y su familia, sino a toda la comunidad educativa, que tendrá docentes más preparados, con más herramientas y habilidades pedagógicas, más sensibles y más realistas con los procesos de aprendizaje y desarrollo de sus propios hijos.

Durante los 3 años que fui directora del Instituto Nacional para Sordos, y trabajé activamente en la redacción del decreto de educación inclusiva en conjunto con organizaciones sociales, Ministerio y expertos, conocí miles de historias de derechos negados a través de las cuales concluí que la razón primordial de la negación de los derechos no es ni la norma ni la falta de formación.

La razón es la falta de voluntad y la presencia de ridículos estereotipos que aún tenemos, y por los cuales hoy, en pleno 2022 después de los devastadores efectos de la pandemia, cruel y trágicamente seguimos EXCLUYENDO y CONDENANDO a más de 400 mil niños, niñas y jóvenes a una educación de baja calidad o directamente a no tenerla. La verdad es que no solo estamos faltando a la norma, simplemente estamos faltando a nuestra humanidad.