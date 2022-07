La salud no puede ser el estandarte del discurso populista del gobierno entrante.

Desbaratar no es el camino para apostarle a la salud

Las decisiones en política deben fundamentarse con bases estadísticas, científicas y sociales y en el impacto que tendrán. Exterminar las EPS, como lo ha anticipado el gobierno electo, bajo un fundamento ideológico sería catastrófico; el sistema de salud requiere ajustes, con mecanismos graduales hacia una mayor regulación y cumplimiento en las condiciones de salud de los colombianos.

Según el Ministerio de Salud, el número de afiliados continúa creciendo, con un aumento de la cobertura que pasó de 29,2 % en 1995 a 99 % en 2021; de acuerdo con datos contenidos en SISPRO, la población afiliada es de 51,38 millones de personas, de las cuales, el 48,15 % corresponde al Régimen Subsidiado, 47,48 % al Régimen Contributivo; el 4,19 % al Régimen de Excepción e Inpec intramural. Es decir, la cobertura es universal y por esto, con el sistema actual y en cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y del derecho a la salud, el camino es realizar las mejoras ante las inconformidades actuales, como el cubrimiento y acceso en servicios de salud a la población rural, buscar la sostenibilidad económica y aseguramiento en el trabajo mancomunado con el sector público y una adecuada gestión administrativa.

Hablar del desmonte de las EPS es perder el reconocimiento que tiene la población actual, desconocer el funcionamiento y trabajo de las gobernaciones, alcaldías y secretarías en ejecución de los planes de salud, buscando terceros que se responsabilicen de la salud en Colombia. El sistema requiere reformas de peso, así como una mayor inversión en los hospitales públicos y demás infraestructura, el incremento del talento humano con especialistas en zonas apartadas, modernización del proceso de historia clínica, como se hizo en Bogotá en el gobierno de Enrique Peñalosa. Durante las tres últimas décadas se han reformado los modelos de atención que han permitido mejorar la integralidad de la red de servicios con la que se garantiza la atención a los pacientes, el reto es seguir avanzando.

Toda acción que se adopte en salud tiene repercusión en el ámbito económico, ya bastante afectado con la pandemia. La implementación de un nuevo sistema de salud significa el aumento de gastos, en infraestructura, capacidad técnica y personal; sumado a la evaluación y ejecución de una apresurada e insensata “revolución”. Ese proceso no es garantía de mejora a las condiciones actuales y sí expone al país a riesgos que tendrían que asumir los pacientes en esa transición. ¿Por qué no utilizar estos esfuerzos y recursos económicos para mejorar el sistema vigente? ¿Por qué no construir sobre lo construido, mejorando lo que sí ha funcionado en los últimos 30 años? ¿Se aumentará el gasto de bolsillo por una deficiente calidad en la prestación de los servicios, como ocurrió en el pasado con el Seguro Social? ¿Se desconocerán los avances positivos que ha tenido el sistema actual? ¿Quién asumirá el gasto fiscal en salud al eliminar un acceso articulado como se tiene hoy? ¿Será que hay otras razones veladas de fondo para pretender cambiar el sistema de salud?

El reto para el gobierno entrante es exponer sus planteamientos de reforma, ajustarlos a las condiciones del sistema actual, donde se garantice una mejor prestación del servicio. Es equivocado el pensamiento de la próxima Ministra de Salud, de posicionar a las EPS como simples intermediarios, en lugar de aseguradores.

Empezar de cero conllevará a desestabilidad e incertidumbre. No olvidemos los precedentes que resultan de jugar a la improvisación con la salud, en el gobierno de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, que quebró Capital Salud, haciendo que en su primer año de gobierno perdiera 20 mil millones de pesos y al término de su mandato, perdiera 380 mil millones de pesos anuales, debiéndoles a los hospitales, lo que desencadenó un desabastecimiento de insumos y cese del pago de nóminas hasta el punto que la Superintendencia de Salud intervino la EPS del Distrito.

La salud no puede ser el estandarte del discurso populista del gobierno entrante. Pensar en desmontar las 38 EPS del país sin fundamentos, ni estudios al respecto, dejará a los pacientes ‘al garete’.