Desde la primera línea hasta las Farc: por qué no creo en la paz total de Petro

Entre todos los hechos dignos de indignación de esta semana en Colombia, las lágrimas de cocodrilo de Gustavo Bolívar se llevan el primer premio. El senador del Pacto Histórico lamentó en su cuenta de Twitter que David Estiven Fernández Soler, consejero de juventud de Kennedy y además integrante de la primera línea, apareciera en un video portando un fusil de asalto y anunciando que había sido reclutado por las Farc.

Y digo lágrimas de cocodrilo, porque no se puede tener el descaro de inducir constantemente a los jóvenes a la violencia y luego lamentarse de que esos jóvenes siguieran los pasos lógicos de ese camino violento. Bolívar financió elementos utilizados por la primera línea para sus choques contra la Policía. Irradió, además, una narrativa de enfrentamiento contra la fuerza pública, a la que no bajaba de “cerdos”. Legitimar de esa manera una lucha contra el Estado iba a tener consecuencias obvias.

Ahora, quiero atraer la atención de todos ustedes sobre David Estiven. Es un joven extraviado, víctima de un lavado de cerebro por parte de la izquierda que hoy está en el poder. Se le enseñó que la violencia era un mecanismo político válido. Se le armó de cascos y escudos, y luego de fusiles. Se le bombardeó con propaganda de una manera furiosa, para provocar en él un constante estado de odio y sensación de persecución. Su huida a la selva, aun cuando Petro detenta todo el poder del Gobierno, la Fuerza Pública y la legislación, es el primer gran fracaso de la paz total: la subversión no le cree.

Mientras escribo esto, el Eln anunció un paro armado en el departamento del Chocó e hizo circular amenazas en el Cauca contra dirigentes indígenas. Al mismo tiempo, la dirigencia ideológica de esta organización terrorista se pasea por Venezuela y México en medio de unos diálogos de paz que no tienen nada de diálogos y mucho menos de paz, pues el jefe negociador del gobierno, el señor Otty Patiño, tuvo la indelicadeza de declarar que entre el gobierno Petro y el Eln existía una “simpatía política”: no se negocia la paz entre dos enemigos, sino que se transa la impunidad entre dos sectores que no esconden su abierta y evidente simpatía mutua.

Petro también está distorsionando la figura del “gestor de paz” hasta el límite, pues si antes era una conquista social destinada de manera excepcional a generar un ambiente de diálogo entre las organizaciones violentas y el Estado, ahora es una moneda barata que el Gobierno usará para cualquier figura que quiera excarcelar. Lejos de aportar a una verdadera paz, esto le envía un mensaje a los violentos que desde la clandestinidad ven que sus crímenes pueden ser perseguidos por la Fuerza Pública y la Justicia, pero no por el presidente. Cualquier crimen podrá ser perdonado. Cualquier delincuente podrá ser sacado de prisión.

Los miembros encarcelados de la primera línea no son una ONG ni un grupo armado al margen de la ley. El Estado, que es Petro, no está en diálogos de paz con ellos, puesto que dejaron de confrontar al Estado desde que Duque abandonó la presidencia. El afán de sacarlos de prisión a como dé lugar solo puede entenderse como un miedo profundo a que hablen ante la justicia sobre sus financiadores y organizadores.

El ministro de Justicia, que había tenido una impecable carrera en el derecho constitucional, justificó la libertad a la primera línea como “un aporte a la reconciliación del país”. Sin embargo, esta extralimitación del presidente, que pasa por encima del poder judicial y disuelve el Estado de Derecho, lejos de reconciliar, está dividiendo aún más al país.

La paz total luce más como una arquitectura destinada a lograr dos fines: por un lado, garantizar la impunidad para cualquier delincuente de izquierda, sea quien sea; por otra parte, y para halagar a su vanidad, preparar al presidente Petro para un futuro nobel de Paz.

Y sin embargo, David Estiven Fernández Soler es muestra de lo que puede engendrar la paz total entre los violentos. La infinita insatisfacción frente al Gobierno, la despreocupación por la impunidad, la glorificación de la violencia de izquierda y el anuncio de un perdón perpetuo, lejos de traer paz, le puso un fusil en las manos a un joven. No será el Ejército Nacional de Colombia ni la Policía Nacional las que disparen contra este subversivo, pues están atados de manos desde que Petro llegó al poder; será quizás este joven quien dispare contra otros colombianos, probando así que la impunidad solo engendra violencia, mientras que la justicia es al mismo tiempo la paz.

Todos los que no votamos por Petro también anhelamos la paz. La practicamos día a día. Nos apartamos de la creencia de que la impunidad sea el camino correcto para pacificar a una Nación desgarrada por siglos de violencia. No podemos creer en la paz total de Petro.