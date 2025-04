Dialogar, escuchar y enseñar con el ejemplo de vida

Entre las múltiples cualidades de los seres humanos, considero que una de las más importantes es la de saber dialogar, escuchar y enseñar siempre con el ejemplo de vida. En lo personal, he tenido la posibilidad de conocer en Colombia, y en otros países, a personas que han ocupado u ocupan cargos políticos y sociales muy importantes, pero cuya característica fundamental es que lo que dicen no corresponde con lo que hacen en la vida real. En otras palabras, siempre se caracterizan por decirles a las personas, y de manera especial a las más humildes y necesitadas, lo que sus oídos desean escuchar, así de antemano sean conscientes de que lo que han dicho no lo pueden cumplir. Es decir, que su accionar en los cargos de Estado o privados los supeditan a hablar mucho y escuchar poco.