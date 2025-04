Distracciones mortales

Por una parte, conocido el lamentable cuestionario de la consulta popular que el gobierno pretende que el senado le valide, que suma la redundancia y la indefinición a la manipulación vulgar de los temas laborales, sorprende que el país político y la opinión no evidencien la debilidad total desde la cual Petro formula la iniciativa.

Las voces de pánico complacientes, desde el centro y la centro izquierda liberal, gradúan a Petro de genio y no dudan en fustigar al congreso por el archivo de la funesta reforma laboral y darle la oportunidad de anticipar el debate electoral de 2026. Alimentan la complacencia y la rendición señalando, a la ligera, que Petro supuestamente gana en todos los escenarios y todos los tableros. Que si el senado no le aprueba la convocatoria, gana porque le cierran al pueblo el escenario participativo. Que si le aprueban, gana también porque pone en marcha la aplanadora electoral. Que si no llega al umbral la consulta gana, que si llega también. Mejor dicho: ¡rindámonos que Petro ya ganó y de paso démosle de una vez la reelección!