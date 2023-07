Dos misterios

Ya son muchos los compromisos que incumple el presidente Petro. Llega tarde o no llega. Es redundante hacer la enumeración completa. Es obvio que algo pasa. ¿Alguna dolencia lo aqueja? Sería útil saberlo. ¿Alguna enfermedad le impide al presidente atender las invitaciones que recibe y las obligaciones que le impone el cargo? ¿No es una enfermedad, sino otra circunstancia? Cuando Franklin Delano Roosevelt falleció en 1945 en Warm Springs, Georgia, donde acudíapor las aguas termales del lugar –él era paralítico–, no estaba con su esposa Eleanor, sino con su amante, Lucy Mercer Rutherfurd, que fue secretaria de su esposa. Solo decenios más tarde lo supo la opinión pública. Tampoco supo el público que FDR era paralítico, lo que hoy llaman discapacitado; lo sabían los periodistas, pero no lo revelaban. Es un misterio lo que aqueja al presidente Petro y de ninguna manera se deben tejer especulaciones, ni lanzar consejas. Sería mejor dar de manera oficial las explicaciones, sin tapujos, pero si no se hace tampoco se acaba el mundo. Si Petro capa clase, digo, si capa presidencia, de todas formas Nicolás Maduro y el 33 por ciento de los colombianos lo seguirán apoyando.

Existe un segundo misterio que rodea al presidente, el cual no necesita explicaciones. Ese misterio consiste en que los celos de Verónica Alcocer desaparecieron como por encanto. Llama la atención que ella ya no sufra de celos, porque fue algo que reconoció en entrevistas. En plena campaña electoral, la señora Alcocer señaló: “¿Es celosa? Ahora no. Recién casada, sí. Estaba muy niña, muy chiquita. ¿Los celos se sanan? En la vida todo se sana. Imagínate tú un político cada vez más conocido, cómo no se le van a acercar las mujeres. Hay gente que le ha agarrado el miembro a mi marido delante de mí. ¡Vaya! Sí. Es antipático, no gusta. ¿Pero pararle bolas a eso? No. Cuando tenía celos ponía mala cara, me cambiaba el gesto. Pero ya no. Absolutamente no”. Sabemos positivamente que se curó de los celos, pues Alcocer no protestó por la joven de 28 años que acompañó a su marido a todas las horas durante diez meses, Laura Sarabia. Alcocer escogió a la funcionaria, según los audios de Armando Benedetti revelados por SEMANA.

En la alcaldía de Gustavo Petro, los celos de su cónyuge sí saltaron a la primera plana por revelaciones que hizo en un libro (En las entrañas del poder: acoso laboral en la Alcaldía de Bogotá, Icono, 2013) y en entrevistas la diseñadora gráfica Leszli Kalli. Ella, que tenía 31 años, buscó a Petro porque quería apoyarlo en su causa animalista y Petro la puso en contacto con Daniel Winograd, su jefe de comunicaciones, para que le hicieran un contrato de asesoría. Un par de meses después, Winograd le dijo a Kalli: “A metros del alcalde. No la quiero a solas con el alcalde”. Petro tiene suficientes problemas como para estar dándole cuentas a la mujer, diría Winograd, según los relatos escritos y hablados de Kalli. “Winograd me dice que por favor no vaya a la Alcaldía porque a la señora del alcalde le llegaron con rumores de que yo tenía una relación con él”, según Kalli. Un día, Verónica Alcocer se aparece en la oficina de Kalli con Moira Garcés, asesora de Alcocer. “La señora (Verónica) me mira de pies a cabeza de forma despectiva”, según Kalli. Luego a Kalli la trasladan a la Secretaría de Salud, donde la recibe Guillermo Alfonso Jaramillo, el secretario de Salud de la Alcaldía y hoy el ministro de Salud. “Él sabía que Verónica era una mujer muy celosa”, le dice Jaramillo a Kalli, según el testimonio de Kalli. Luego Kalli trabaja en el Centro de Zoonosis en Engativá.

Pasan los meses y Kalli llama a Winograd porque tiene que reportar el cumplimiento de su contrato desde un computador de la Alcaldía. Winograd le indicó que no se le fuera a ocurrir aparecerse por allá y que se encontrara con alguien del equipo de comunicaciones en una tienda cerca de la Alcaldía para firmar los papeles. Cuando ya iba a cumplir un año con el Distrito, Kalli consigue trabajo en la Casa de Nariño y pasa por la Alcaldía para despedirse de Daniel Winograd. “Salga corriendo ya porque viene entrando Verónica. Salga por la puerta de atrás”, le implora Winograd. Kalli se negó. Eso fue el 7 de diciembre de 2012. A la 1:00 a. m. la llama un hombre que la amenaza con violarla. Kalli va al Gaula, allá citan al titular del teléfono desde el cual la llamaron. Ella señala que se encontró con un funcionario de prensa de la Alcaldía al cual escasamente conocía. Kalli le pide que reconozca por escrito lo sucedido.

***Gobierno del cambio: los congresistas ganan más de 10.000 dólares al mes. A los wayús les prometieron agua.